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    В мире

    Отец Майкла Джексона попал в ДТП

    (обновлено: )15
    Как стало известно, Джо Джексон находился на пассажирском сиденье, когда в машину врезался другой автомобиль. По словам полиции, другой автомобиль нарушил ПДД.
    Джо Джексон
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 1 июл — РИА Новости Украина. Отец покойного короля поп-музыки Майкла Джексона 88-летний Джо попал в ДТП в Лас-Вегасе, после чего был госпитализирован, сообщает Ассошиэйтед Пресс.

    Вышел трейлер комедийного сериала с Джексоном, Тейлор и Гитлером. Видео
    Sky Arts/Youtube
    Вышел трейлер комедийного сериала с Джексоном, Тейлор и Гитлером

    Как стало известно, Джо Джексон находился на пассажирском сиденье, когда в машину врезался другой автомобиль. По словам полиции, другой автомобиль нарушил ПДД.

    Напомним,  внезапная остановка сердца оборвала жизнь 50-летнего Майкла Джексона 25 июня 2009 года.

    Его смерть наступила из-за передозировки сильнодействующих препаратов во время подготовки к серии из 50 концертов, которые певец планировал дать в Лондоне.

    Артист был похоронен в Лос-Анджелесе более двух месяцев спустя — 3 сентября.

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