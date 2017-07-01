Отец Майкла Джексона попал в ДТП

КИЕВ, 1 июл — РИА Новости Украина. Отец покойного короля поп-музыки Майкла Джексона 88-летний Джо попал в ДТП в Лас-Вегасе, после чего был госпитализирован, сообщает Ассошиэйтед Пресс.

Как стало известно, Джо Джексон находился на пассажирском сиденье, когда в машину врезался другой автомобиль. По словам полиции, другой автомобиль нарушил ПДД.

Напомним, внезапная остановка сердца оборвала жизнь 50-летнего Майкла Джексона 25 июня 2009 года.

Его смерть наступила из-за передозировки сильнодействующих препаратов во время подготовки к серии из 50 концертов, которые певец планировал дать в Лондоне.

Артист был похоронен в Лос-Анджелесе более двух месяцев спустя — 3 сентября.