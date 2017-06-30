Смерть онлайн. Девушки, погибшие в ДТП в Изюме, управляли авто незаконно

ГУНП в Харьковской области

КИЕВ, 30 июн — РИА Новости Украина. Девушки, погибшие в результате ДТП в Харькове, которое было запечатлено на видео, не имели права управлять автомобилем BMW, сообщил заместитель начальника отдела Управления превентивной деятельности ГУНП Харьковской области Олег Никоненко.

По его данным, правоохранители установили, что девушки не должны были управлять иномаркой, поскольку она не принадлежала ни одной из них. Кроме того, авто имело польскую регистрацию и незаконно находилось на территории Украины.

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"Автомобиль, на котором было совершено ДТП, имел регистрацию Польши. Предварительно установлено, что в настоящее время этот автомобиль находился на территории Украины незаконно, поскольку срок временного ввоза уже истек", – отметил Никоненко в комментарии телеканалу "24".

Напомним, 29 июня в городе Изюм две девушки попали в смертельное ДТП во время прямой трансляции видео в Instagram. 24-летняя водитель не справилась с управлением, в результате чего авто врезался в столб. Водитель получила телесные повреждения, от которых скончалась по дороге в больницу. Ее 16-летняя подруга погибла на месте.