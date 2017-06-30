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    Смерть онлайн. Девушки, погибшие в ДТП в Изюме, управляли авто незаконно

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    Правоохранители установили, что девушки не должны были управлять иномаркой, поскольку она не принадлежала ни одной из них. Также авто имело польскую регистрацию и незаконно находилось на территории Украины.
    В Изюме девушки разбились на авто в прямом эфире
    ГУНП в Харьковской области

    КИЕВ, 30 июн — РИА Новости Украина. Девушки, погибшие в результате ДТП в Харькове, которое было запечатлено на видео, не имели права управлять автомобилем BMW, сообщил заместитель начальника отдела Управления превентивной деятельности ГУНП Харьковской области Олег Никоненко.

    В Изюме девушки разбились на авто в прямом эфире
    канал Харьков LIVE в YouTube
    Засняли свою смерть. В Изюме девушки разбились на авто в прямом эфире

    По его данным, правоохранители установили, что девушки не должны были управлять иномаркой, поскольку она не принадлежала ни одной из них. Кроме того, авто имело польскую регистрацию и незаконно находилось на территории Украины.

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    "Автомобиль, на котором было совершено ДТП, имел регистрацию Польши. Предварительно установлено, что в настоящее время этот автомобиль находился на территории Украины незаконно, поскольку срок временного ввоза уже истек", – отметил Никоненко в комментарии телеканалу "24".

    Напомним, 29 июня в городе Изюм две девушки попали в смертельное ДТП во время прямой трансляции видео в Instagram. 24-летняя водитель не справилась с управлением, в результате чего авто врезался в столб. Водитель получила телесные повреждения, от которых скончалась по дороге в больницу. Ее 16-летняя подруга погибла на месте.

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