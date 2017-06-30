наверх
30.06.201721:05
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    СМИ сообщили подробности о девушках, погибших в Изюме во время прямого эфира

    (обновлено: )122110
    По данным СМИ, пассажиром была 16-летняя София Магерко. В Instagram девушка хвасталась фотографиями с отдыха и вечеринок, часто фотографировалась возле автомобилей и мотоциклов и получила корону на конкурсе красоты в Изюме.
    София Магерко в Instagram
    sofiamagerko

    КИЕВ, 30 июн — РИА Новости Украина. В социальных сетях разыскали страницы двух девушек из Изюма Харьковской области, которые разбились на BMW во время съемок прямого эфира в Instagram, сообщает  ТСН.

    В Изюме девушки разбились на авто в прямом эфире
    канал Харьков LIVE в YouTube
    Засняли свою смерть. В Изюме девушки разбились на авто в прямом эфире

    По данным СМИ, пассажиром была 16-летняя София Магерко. В Instagram девушка хвасталась фотографиями с отдыха и вечеринок, часто фотографировалась возле автомобилей и мотоциклов и получила корону на конкурсе красоты в Изюме. В постах она писала, что чувствует себя счастливой.

    Девушке, которая находилась за рулем, было 24 года. СМИ пишут, что это Даша Медведева. Судя по ее аккаунту, она также любила ночные развлечения и автомобили. 

    Лица обоих можно идентифицировать с трансляции, которую они вели прямо перед гибелью. Одна девушка погибла сразу же на месте ДТП, другая умерла в карете скорой.

    Фото из открытых источников
    ДТП в Изюме. Дарья Медведева

    На видео с трансляции видно, что до столкновения со столбом девушки пели, веселились, по крайней мере одна из них употребляла напиток, похожий на алкогольный

    instagram.com/sofiamagerko
    ДТП в Изюме. На фото - София Магерко

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Президент Петр Порошенко на торжественной встрече Ассоциации городов Украины
    Вирус Petya. Масштабная хакерская атака
    Золотарев: о реальной реинтеграции Донбасса сегодня речь не идет. Видео
    "Хлебное перемирие": обстрелы и теракты
    Лето в Киеве
    Пожароопасная непогода: Украина изнывает от жары
    Игорь Гужва. Архивное фото
    Дело Гужвы. Арест