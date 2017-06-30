СМИ сообщили подробности о девушках, погибших в Изюме во время прямого эфира

КИЕВ, 30 июн — РИА Новости Украина. В социальных сетях разыскали страницы двух девушек из Изюма Харьковской области, которые разбились на BMW во время съемок прямого эфира в Instagram, сообщает ТСН.

По данным СМИ, пассажиром была 16-летняя София Магерко. В Instagram девушка хвасталась фотографиями с отдыха и вечеринок, часто фотографировалась возле автомобилей и мотоциклов и получила корону на конкурсе красоты в Изюме. В постах она писала, что чувствует себя счастливой.

Девушке, которая находилась за рулем, было 24 года. СМИ пишут, что это Даша Медведева. Судя по ее аккаунту, она также любила ночные развлечения и автомобили.

Лица обоих можно идентифицировать с трансляции, которую они вели прямо перед гибелью. Одна девушка погибла сразу же на месте ДТП, другая умерла в карете скорой.

Фото из открытых источников ДТП в Изюме. Дарья Медведева

На видео с трансляции видно, что до столкновения со столбом девушки пели, веселились, по крайней мере одна из них употребляла напиток, похожий на алкогольный.