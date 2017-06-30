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    Засняли свою смерть. В Изюме девушки разбились на авто в прямом эфире

    (обновлено: )194111
    Как отмечают местные СМИ, во время трагедии девушки вели прямую трансляцию в социальную сеть Іnstagram. На видео можно увидеть, как жертвы происшествия употребляют в машине алкоголь, который, вероятно, и стал причиной аварии.
    В Изюме девушки разбились на авто в прямом эфире
    канал Харьков LIVE в YouTube

    В результате наезда на опору электросети в г. Изюм Харьковской области погибли две девушки 16-ти и 24-ти лет, сообщает отдел коммуникации полиции региона.

    Как уточняется, авария произошла 29 июня в 3:30 на проспекте Независимости в городе Изюме.

    Прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что 24-летняя девушка-водитель автомобиля "BMW" не справилась с управлением и допустила наезд на опору электросети. В результате она получила телесные повреждения, от которых скончалась в карете скорой помощи по дороге в больницу. 16-летняя девушка-пассажир скончалась на месте аварии.

    ГУНП в Харьковской области
    В Изюме девушки разбились на авто в прямом эфире

    Следователи составили все соответствующие документы для дальнейшего проведения необходимых экспертиз и установления причин ДТП. Следственные действия продолжаются, добавили в полиции.

    Автомобиль помещен на площадку для хранения изъятого транспорта Изюмского отдела полиции.

    Как отмечают местные СМИ, во время трагедии девушки вели прямую трансляцию в социальную сеть Іnstagram. На видео можно увидеть, как жертвы происшествия употребляют в машине алкоголь, который, вероятно, и стал причиной аварии. Также был записан момент столкновения и разговоры свидетелей ДТП.

    Видео смотрите здесь (Внимание! Видео содержит нецензурную лексику).

    Ранее сообщалось, что КамАЗ, маршрутка "Газель-Рута" и Opel Vectra столкнулись на трассе Киев-Харьков-Довжанский.

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