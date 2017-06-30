Засняли свою смерть. В Изюме девушки разбились на авто в прямом эфире

В результате наезда на опору электросети в г. Изюм Харьковской области погибли две девушки 16-ти и 24-ти лет, сообщает отдел коммуникации полиции региона.

Как уточняется, авария произошла 29 июня в 3:30 на проспекте Независимости в городе Изюме.

Прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что 24-летняя девушка-водитель автомобиля "BMW" не справилась с управлением и допустила наезд на опору электросети. В результате она получила телесные повреждения, от которых скончалась в карете скорой помощи по дороге в больницу. 16-летняя девушка-пассажир скончалась на месте аварии.

ГУНП в Харьковской области В Изюме девушки разбились на авто в прямом эфире

Следователи составили все соответствующие документы для дальнейшего проведения необходимых экспертиз и установления причин ДТП. Следственные действия продолжаются, добавили в полиции.

Автомобиль помещен на площадку для хранения изъятого транспорта Изюмского отдела полиции.

Как отмечают местные СМИ, во время трагедии девушки вели прямую трансляцию в социальную сеть Іnstagram. На видео можно увидеть, как жертвы происшествия употребляют в машине алкоголь, который, вероятно, и стал причиной аварии. Также был записан момент столкновения и разговоры свидетелей ДТП.

Видео смотрите здесь (Внимание! Видео содержит нецензурную лексику).

Ранее сообщалось, что КамАЗ, маршрутка "Газель-Рута" и Opel Vectra столкнулись на трассе Киев-Харьков-Довжанский.