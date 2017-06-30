В Харькове залили краской баннер с бойцами "Грузинского легиона"

КИЕВ, 30 июн — РИА Новости Украина. Неизвестные в ночь на пятницу повредили баннер с изображением всех бойцов "Грузинского национального легиона", которые участвуют в АТО.

Он был прикреплен к кованой ограде Харьковского областного организационно-методического центра.

"Ночью неизвестные лица красной краской залили лица бойцов, изображенных на баннере", — сообщает издание Insider News.

insidernews.info В Харькове залили краской баннер с фото бойцов "Грузинского легиона"

Согласно сообщению, около 9:00 сотрудники организационно-методического центра сняли изуродованный баннер, после чего автор выставки, Юрий Ворошилов, вызвал полицию. Правоохранители составили протоколы осмотра и вызвали следственно-оперативную группу.