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    В Харькове залили краской баннер с бойцами "Грузинского легиона"

    (обновлено: )3640
    В ночь на пятницу вандалы повредили баннер с изображением бойцов "Грузинского национального легиона", которые участвуют в АТО. Полицейские составили протокол.
    В Харькове залили краской баннер с фото бойцов Грузинского легиона
    insidernews.info

    КИЕВ, 30 июн — РИА Новости Украина. Неизвестные в ночь на пятницу повредили баннер с изображением всех бойцов "Грузинского национального легиона", которые участвуют в АТО.

    Он был прикреплен к кованой ограде Харьковского областного организационно-методического центра.

    "Ночью неизвестные лица красной краской залили лица бойцов, изображенных на баннере", — сообщает издание Insider News.

    insidernews.info
    В Харькове залили краской баннер с фото бойцов "Грузинского легиона"

    Согласно сообщению, около 9:00 сотрудники организационно-методического центра сняли изуродованный баннер, после чего автор выставки, Юрий Ворошилов, вызвал полицию. Правоохранители составили протоколы осмотра и вызвали следственно-оперативную группу. 

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