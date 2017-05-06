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    Вандализм в Днепре. "Это - нелюди", - говорит скульптор

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    В Днепропетровской области порезали на части памятник Неизвестному офицеру. Автор монумента Владимир Небоженко шокирован и особо не надеется, что виноватых найдут и накажут.
    Двое жителей Днепра распилили памятник для сдачи на металлолом
    dp.npu.gov.ua

    РИА Новости Украина

    В Днепропетровской области, вблизи села Кильчень Магдалиновского района, вандалы порезали памятник Неизвестному офицеру на части, сообщает Сайт города Днепра со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Днепропетровской области.

    Так, полиция задержала мужчин, которые грузили конструкцию в автомобиль, чтобы вывезти и сдать на металлолом. Также у злоумышленников обнаружены три газовых баллона с системой для газовой резки, газовый ключ, саперная лопата и тросы. При помощи данных инструментов мужчины разрезали и демонтировали бронзовую конструкцию на части.

    Факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 297 Уголовного кодекса Украины (надругательство над могилой). За содеянное злоумышленникам грозит штраф до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан, арест на срок до 6 месяцев, ограничение свободы на срок до 3-х лет, или лишение свободы на тот же срок.

    Неизвестные отпилили часть памятника Щорсу
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    История Украины и металлолом: о вандалах и памятниках

    Автор монумента, почетный гражданин Днепра, известный скульптор Владимир Небоженко прокомментировал снос памятника Неизвестному офицеру – в интервью Андрею Никитину.

    Как Вы к этому акту вандализма относитесь?

    – Отрицательно. Что они сделали с памятником?

    Памятник, который Вы создавали, повален.

    – Вот это да!

    Какое Ваше мнение в связи с этим?

    – Эти люди не должны жить на Земле. Даже не знаю, какое наказание должно быть…Наказания же не будет?

    Открыли уголовное производство по данному факту… Владимир Павлович, а когда памятник был установлен, когда его открывали, кто платил?

    – Это было событие не только в Днепропетровской области, но и в Украине. Студентов Мединститута в начале 1980-х годов посылали на хозработы, они жертвовали деньги, и нам удалось создать такой памятник. Вы меня очень огорчили этой вестью.

    Отметим, что Владимир Небоженко является создателям памятников Александру Полю, молодому Тарасу Шевченко и других скульптурных произведений в Днепре.

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