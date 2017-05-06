Вандализм в Днепре. "Это - нелюди", - говорит скульптор

РИА Новости Украина

В Днепропетровской области, вблизи села Кильчень Магдалиновского района, вандалы порезали памятник Неизвестному офицеру на части, сообщает Сайт города Днепра со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Днепропетровской области.

Так, полиция задержала мужчин, которые грузили конструкцию в автомобиль, чтобы вывезти и сдать на металлолом. Также у злоумышленников обнаружены три газовых баллона с системой для газовой резки, газовый ключ, саперная лопата и тросы. При помощи данных инструментов мужчины разрезали и демонтировали бронзовую конструкцию на части.

Факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 297 Уголовного кодекса Украины (надругательство над могилой). За содеянное злоумышленникам грозит штраф до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан, арест на срок до 6 месяцев, ограничение свободы на срок до 3-х лет, или лишение свободы на тот же срок.

Автор монумента, почетный гражданин Днепра, известный скульптор Владимир Небоженко прокомментировал снос памятника Неизвестному офицеру – в интервью Андрею Никитину.

Как Вы к этому акту вандализма относитесь?

– Отрицательно. Что они сделали с памятником?

Памятник, который Вы создавали, повален.

– Вот это да!

Какое Ваше мнение в связи с этим?

– Эти люди не должны жить на Земле. Даже не знаю, какое наказание должно быть…Наказания же не будет?

Открыли уголовное производство по данному факту… Владимир Павлович, а когда памятник был установлен, когда его открывали, кто платил?

– Это было событие не только в Днепропетровской области, но и в Украине. Студентов Мединститута в начале 1980-х годов посылали на хозработы, они жертвовали деньги, и нам удалось создать такой памятник. Вы меня очень огорчили этой вестью.

Отметим, что Владимир Небоженко является создателям памятников Александру Полю, молодому Тарасу Шевченко и других скульптурных произведений в Днепре.