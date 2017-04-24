наверх
24.04.201703:07
Курсы валют НБУ
  • EUR28.60- 0.15
  • USD26.73- 0.02
Рубрики
Ещё
    Культура

    Звезда Трампа на Аллее славы подверглась вандализму

    8
    Неизвестный написал фломастером на звезде ругательство в адрес Дональда Трампа. На фото TMZ видно, что надпись уже частично стерлась под ногами прохожих.
    Звезда Трампа на Аллее славы подверглась вандализму
    @TMZ

    КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Неприличная надпись появилась на звезде Дональда Трампа на голливудской Аллее славы, сообщает в воскресенье профильное издание TMZ.

    Владимир Воля. Архивное фото
    РИА Новости Украина
    Агрессия США. Трамп играет мышцами - Воля

    Это первый упомянутый в СМИ случай вандализма в отношении звезды Трампа после того, как в январе он занял президентское кресло. Между тем, до избрания Трампа подобные действия не были редкостью.

    Неизвестный написал фломастером на звезде ругательство в адрес Трампа. На фото TMZ видно, что надпись уже частично стерлась под ногами прохожих.

    Наиболее серьезный ущерб звезде был нанесен в октябре 2016 года, когда местный житель разбил ее кувалдой. Звезду, вмонтированную в мостовую, пришлось заменить, расходы составили 30 тысяч долларов. Обвиняемый Джеймс Отис признал себя виновным и был приговорен к 3 годам условно и 4,4 тысячи долларов штрафа.

    Ранее сообщалось, что в Киеве вандалы осквернили памятник Герою Советского Союза генерал-полковнику Михаилу Кирпоносу.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Первый тур президентских выборов во Франции
    Выборы президента Франции
    Александр Хуг. Архивное фото
    АТО в Донбассе: подрыв автомобиля ОБСЕ
    Александр Сорокин
    Дело Мартыненко: взяли на поруки
    Митинг возле КГГА об использовании украинского языка
    Языковая зачистка. Табу на русский