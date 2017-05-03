В Киеве вандалы повредили надпись "Eurovision"

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Неизвестные испортили надпись "Eurovision" ("Евровидение"), установленную на Броварском проспекте возле Международного выставочного центра в Киеве, на территории которого состоится конкурс, сообщает в среду "Сегодня".

Издание опубликовало фото, на котором надпись "Eurovision" уже без последней буквы "n".

"Интересно, сколько букв доживет? И недели не прошло, а буковки уже нет", — цитирует издание автора фото Ирину Литвинову.

Официальное открытие песенного конкурса Евровидение состоится 7 мая в Киеве. Финал запланирован на 13 мая, полуфиналы пройдут 9 и 11 мая. В конкурсе примет участие 42 страны.

Накануне Госпогранслужба Украины сообщила, что почти 400 участников и членов команд песенного конкурса Евровидение-2017 уже прибыли в страну.