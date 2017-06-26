В центре Киева вандалы осквернили памятник Голохвастову

КИЕВ, 26 июн — РИА Новости Украина. Вандалы снова повредили памятник героям комедийной пьесы "За двома зайцями" Проне Прокоповне и Голохвастому в Киеве, который установлен возле Андреевской церкви на улице Десятинной.

Вандалы отпилили часть трости Свирида Петровчиа, оставив лишь небольшой обрубок, сообщает "Сегодня".

По словам одного из авторов скульптуры Владимира Щура, памятник часто страдает от вандалов.

kiev.segodnya.ua В Киеве вандалы повредили памятник Голохвастому

kiev.segodnya.ua В Киеве вандалы повредили памятник Голохвастому

"Трость Голохвастову часто отпиливают. Я уже устал их возвращать на место. К тому же потерял модель памятника и теперь ее сложно восстановить. Она была небольшой, сантиметров примерно 50-60. Однажды отпилили ее верхнюю часть. Но больше всего страдает памятник Паниковскому на улице Прорезной. Ему отпиливали трость раз шесть, он и сейчас стоит без нее. Бывает, люди прикручивают ему обычную трость пенсионера. Это метровая трость и весит 1,5 килограмма. Я даже сделал несколько копий этой тросточки, но все они закончились. Возможно, осенью, когда будет свободное время, починю обе", – рассказал Владимир Щур.

Памятник был открыт в 1999 году. Его создали по проекту архитектора Владимира Скульского скульпторы Владимир Щур и Виталий Сивко.

Ранее неизвестные украли бронзовые элементы с памятника на могиле поэтессы Леси Украинки в Киеве.

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