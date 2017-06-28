В Харькове демонтировали барельеф маршалу Жукову

КИЕВ, 28 июн — РИА Новости Украина. Барельеф маршалу Жукову на здании возле станции метро "Дворец спорта" демонтировали в Харькове, сообщают местные СМИ.

"С многоэтажки возле станции метро "Дворец спорта" убрали барельеф Жукову, в честь которого до переименования назывался проспект, пролегающий в Слободском и Немышлянском районах. Одновременно доска служила указателем", — говорится в сообщении "МедиаПорта".

mediaport.ua Барельеф маршалу Жукову в Харькове

По данным портала, табличка висела на фасаде дома по адресу проспект Московский, 190/1. "Это была доска-указатель. Она была демонтирована в штатном режиме, поскольку проспект переименован. Как материальная ценность она будет храниться на складе балансодержателя", — приводятся в сообщении слова секретаря городской комиссии по вопросам топонимики и охране историко-культурной среды при Харьковском городском совете Алексея Хорошковатого.

Ранее сообщалось, что в Одессе сняли мемориальную доску маршалу Жукову.