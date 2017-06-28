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    Общество

    В Харькове демонтировали барельеф маршалу Жукову

    (обновлено: )21329
    С многоэтажки возле станции метро "Дворец спорта" убрали барельеф маршалу Жукову, в честь которого до переименования назывался проспект, пролегающий в Слободском и Немышлянском районах.
    Барельеф маршалу Жукову в Харькове
    mediaport.ua

    КИЕВ, 28 июн — РИА Новости Украина. Барельеф маршалу Жукову на здании возле станции метро "Дворец спорта" демонтировали в Харькове, сообщают местные СМИ.

    "С многоэтажки возле станции метро "Дворец спорта" убрали барельеф Жукову, в честь которого до переименования назывался проспект, пролегающий в Слободском и Немышлянском районах. Одновременно доска служила указателем", — говорится в сообщении "МедиаПорта".

    mediaport.ua
    Барельеф маршалу Жукову в Харькове

    По данным портала, табличка висела на фасаде дома по адресу проспект Московский, 190/1. "Это была доска-указатель. Она была демонтирована в штатном режиме, поскольку проспект переименован. Как материальная ценность она будет храниться на складе балансодержателя", — приводятся в сообщении слова секретаря городской комиссии по вопросам топонимики и охране историко-культурной среды при Харьковском городском совете Алексея Хорошковатого.

    Ранее сообщалось, что в Одессе сняли мемориальную доску маршалу Жукову.

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