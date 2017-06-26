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    Общество

    Гидрометцентр обещает в понедельник жару за 30 и дожди

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    На западе синоптики обещают дождь с грозой, днем температура воздуха будет держаться на уровне 27 градусов, а ночью - на уровне 17. На севере страны ожидаются осадки, температура - от 15 до 28 днем и от 16 до 18 ночью.
    Лето в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 26 июн — РИА Новости Украина. В понедельник, 26 июня, на западе, севере и в некоторых областях восточной Украины пройдут дожди, сообщает Укргидрометцентр

    Аномальная жара в Европе и США
    REUTERS Eloy Alonso
    Из-за аномальной жары в Европе гибнут люди, а в США отменяют авиарейсы

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    На западе синоптики обещают дождь с грозой, днем температура воздуха будет держаться на уровне 27 градусов, а ночью — на уровне 17. На севере страны ожидаются осадки, температура — от 15 до 28 днем и от 16 до 18 ночью. В центральном регионе преимущественно без осадков, кроме Черкасской и Полтавской областей. Столбик термометра поднимется до 31 градуса днем, а ночью — до 18. 

    В восточных областях дождь пройдет только в Харьковской и Сумской областях, температура — до 30 градусов днем и до 18 ночью. В южном регионе без осадков, температура воздуха будет держаться на уровне 29-32 градуса. Холоднее всего в Одесской области — от 26. 

    В Киеве дождь с грозой, температура поднимется до 28 градусов.

    Укргидрометцентр
    Прогноз погоды на понедельник
     

    Ранее сообщалось, что с запада Украины на восток страны идет циклон.

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