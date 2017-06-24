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    Общество

    Погода в Украине: везде дожди и грозы

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    В Киеве ожидается переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 14-16 градусов, днем 22-24 градуса тепла.
    Непогода. Архивное фото
    RIA News Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 24 июн — РИА Новости Украина. В субботу, 24 июня, в Украине синоптики обещают дожди, на севере возможен шквальный ветер и град, сообщает Укргидрометцентр.

    В Киеве ожидается переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 14-16 градусов, днем 22-24 градуса тепла.

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    На западе Украины переменная облачность, небольшой кратковременный дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 13-19 градусов, днем 20-26 градусов. 

    На севере Украины переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь, град и шквалы 15-20 м/с; ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 12-18 градусов, днем 20-26 градусов.

    В центре Украины переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь; ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 13-18 градусов, днем 21-26 градусов.

    На востоке Украины переменная облачность, кратковременный дождь, местами сильный дождь с грозой, кое-где с градом, ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 13-18 градусов, днем 21-26 градусов.

    На юге Украины переменная облачность, кратковременный дождь, местами сильный дождь с грозой, ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 15-21 градус, днем 25-30 градусов.

    Ранее сообщалось, что с запада Украины на восток страны идет циклон.

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