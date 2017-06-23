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    Общество

    Украину в пятницу накроют дожди и град

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    По данным синоптиков, в Днепре и Одессе, а также в Харькове в пятницу осадков не будет. В Карпатах утром и днем грозовые дожди, во Львове утром и днем дожди, возможен град.
    Ливень с градом в Одессе
    Думская.net

    КИЕВ, 23 июн — РИА Новости Украина. В пятницу в Украине: переменная облачность. Ночью без осадков, утром и днем в западных, северных и центральных областях кратковременные дожди, грозы, в западной части местами сильный дождь, град и шквал 15-20 м/с, сообщает Укргидрометцентр.

    Июньский снегопад в Петербурге
    @andrei.ilichev
    Нежаркое лето. Июньский снегопад в Санкт-Петербурге

    Температура ночью 12-17°, днем 23-28°, в южной части местами 30-32°, на Волыни, Ровенщине и в Карпатах 20-22°. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

    В столице днем кратковременные дожди, местами с грозой. Температура ночью 14-16°, днем 24-26°.

    Во Львове ночью без осадков, а утром и днем дожди, возможен небольшой дождь, град и шквалы 15-20 м/с. Температура ночью около 15 °, днем 25..27°.

    В Днепре 23 июня погода будет сухой и солнечной. Ночью 14..16°, днем 25..27°.

    В Одессе конец рабочей недели пройдет без осадков. Температура ночью 16..18°, днем 28..30°.

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    В Харькове без осадков. Температура ночью 13..15°, днем 25..27°.

    В Карпатах утром и днем грозовые дожди, местами сильные, местами град и шквалы 15-20 м/с. Ночью 6..11°, днем 17..22°.

    В минувшем месяце на столицу обрушился ураган, в результате которого ряд улиц оказались затоплены. На одной из них позднее утонул автомобиль.

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