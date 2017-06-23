По Украине идет циклон с сильными дождями и грозами

КИЕВ, 23 июн — РИА Новости Украина. С запада Украины на восток страны идет циклон, в пятницу-субботу местами ожидаются сильные осадки и грозы.

"Циклон будет двигаться от западной границы до восточной почти в течение суток", — говорится на странице "Метеопост" в Facebook.

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По прогнозам синоптиков, в восточных областях может выпасть до 30 мм осадков, на Закарпатье уже сильные дожди и мощные грозы.

Метеопост/Facebook, 23 июня 2017

О том, что в Украину придет циклон из Дании, накануне сообщила синоптик Наталья Диденко. По ее прогнозу, избежать влияния циклона смогут юг, восток и большая часть центра страны.