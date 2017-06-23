наверх
23.06.201718:03
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Общество

    По Украине идет циклон с сильными дождями и грозами

    (обновлено: )105
    Циклон будет двигаться от западной границы до восточной почти в течение суток. Метеорологи предупреждают, что в восточных областях может выпасть до 30 мм осадков.
    Сильные дожди. Архивное фото
    Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

    КИЕВ, 23 июн — РИА Новости Украина. С запада Украины на восток страны идет циклон, в пятницу-субботу местами ожидаются сильные осадки и грозы.

    "Циклон будет двигаться от западной границы до восточной почти в течение суток", — говорится на странице "Метеопост" в Facebook.

    Смотрите также: Рабочий день Савченко в фотожабах

    По прогнозам синоптиков, в восточных областях может выпасть до 30 мм осадков, на Закарпатье уже сильные дожди и мощные грозы.

    Метеопост/Facebook, 23 июня 2017

    О том, что в Украину придет циклон из Дании, накануне сообщила синоптик Наталья Диденко. По ее прогнозу, избежать влияния циклона смогут юг, восток и большая часть центра страны.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Игоря Гужву отправили в изолятор
    По беспределу. Арест Гужвы, обыски в "Стране"
    Исчезнувших в Киеве супругов нашли убитыми в Черниговской области
    Перестрелки и нападения: криминал шагает по стране
    В гостях у Трампа. Визит Порошенко в США
    Министерство обороны Украины
    Конец АТО и реинтеграция Донбасса: за и против