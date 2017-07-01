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    ДТП под Николаевом: один человек погиб, трое ранены

    (обновлено: )56
    Согласно информации, в результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля "Скания" от полученных травм погиб на месте, водители автомобилей КамАЗ получили травмы.
    ДТП вод Николаевом
    Полиция Николаевской области / facebook

    КИЕВ, 1 июл — РИА Новости Украина. На 78 км автодороги Р-06 "Ульяновка — Николаев" произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 4 грузовых автомобилей, в результате которого один человек погиб, еще трое получили травмы, и было перекрыто движение для всех видов транспортных средств.

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    Как сообщили в управлении превентивной деятельности ГУНП Украины в Николаевской области, авария произошла 1 июля в 04.10 в районе с. Мигия Первомайского района Николаевской области.

    По данным ведомства, водитель автомобиля КамАЗ, двигаясь со стороны Николаева в направлении Первомайска, по неизвестным причинам выехал на встречную полосу, где допустил боковое столкновение с автомобилем "Скания", после чего продолжил движение, в ходе которого перевернулся на левую сторону и столкнулся с автомобилем КамАЗ, в результате чего зерно рассыпалось на проезжую часть. Автомобиль "Скания" также продолжил движение и допустил боковое столкновение с грузовым автомобилем "Мерседес Бенц" 811.

    "В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля "Скания" от полученных травм погиб на месте, водители автомобилей КамАЗ получили травмы", — сообщили в полиции.

    "По состоянию на 8:00 45 минут движение транспортных средств полностью возобновлено", — сообщили позже в полиции.

    Ранее сообщалось, что в результате ДТП на Бориспольской трассе на въезде в Киев загорелся автомобиль, пострадали ребенок и женщина.

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