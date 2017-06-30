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    В Польше украинца обвинили в гибели двух девушек-подростков в ДТП

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    По мнению прокуратуры, 28-летний Владислав К. в новогоднюю ночь 2016 года управлял автомобилем Jeep Grand Cherokee, имея в крови почти 2 промилле алкоголя. Мужчина потерял управление и сбил двух девушек-подростков в возрасте 14 и 16 лет, обе погибли на месте.
    В Польше украинца обвинили в гибели двух девушек-подростков в ДТП
    Рortalik24.pl

    КИЕВ, 30 июн — РИА Новости Украина. Еленегурская прокуратура обвинила 28-летнего гражданина Украины в причинении ДТП, в результате которого погибли две девушки-подростка, а также в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сообщает Радио Польша со ссылкой на PAP.

    Как отмечается, трагический инцидент произошел в новогоднюю ночь в г. Еленя Гура (Нижнесилезское воеводство).

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    Как сообщил прокурор Томаш Чуловский из окружной прокуратуры города, обвинительный акт по делу ДТП уже поступил в районный суд.

    По мнению прокуратуры, 28-летний Владислав К. в новогоднюю ночь 2016 года управлял автомобилем Jeep Grand Cherokee, имея в крови почти 2 промилле алкоголя. Мужчина ехал по улицам г. Еленя Гура со скоростью не менее 90 км /ч, потерял управление и выехал на тротуар рядом с мостом. Автомобиль сбил двух девушек-подростков в возрасте 14 и 16 лет, обе погибли на месте. Автомобиль пробил ограждение моста и упал в реку. Также в результате аварии пострадала пассажирка внедорожника.

    Прокурор сообщил, что машина принадлежала фирме, в которой Владислав К. работал, однако он не имел права на управление этим транспортом. "В ходе следствия Владислав К. не признал своей вины в преступлениях, по которым ему предъявлено обвинение. В своих объяснениях он отметил, что не помнит обстоятельств, при которых он управлял автомобилем марки Jeep", — сообщил Чуловский.

    На данный момент подозреваемый украинец арестован, ему грозит до 12 лет заключения.

    Напомним, ранее польские правоохранители задержали двоих украинцев на границе с Украиной по подозрению в убийстве молодой соотечественницы, они арестованы на три месяца.

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