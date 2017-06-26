Смертельное ДТП во Львовской области: грузовик слетел с моста в кювет

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КИЕВ, 26 июн — РИА Новости Украина. В результате ДТП, которое произошло в понедельник в селе Жвирка Львовской области, погибли два человека, сообщает пресс-служба областной полиции.
Согласно сообщению, около 14:00 водитель "ЗИЛ-131" не справился с управлением и съехал с моста в кювет, где грузовик перевернулся.
Водитель и пассажир погибли на месте.
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Устанавливаются причины и обстоятельства аварии. Решается вопрос об открытии уголовного производства.
Ранее сообщалось, что во Львове машина въехала в толпу, погибла одна женщина и еще одна пострадала. Авария произошла около костела Святого Андрея Первозванного. В храме как раз закончилась служба.