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    Смертельное ДТП во Львовской области: грузовик слетел с моста в кювет

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    Авария произошла днем в понедельник. По данным правоохранительных органов, водитель грузовика не справился с управлением. В результате ДТП погиб и водитель, и пассажир.
    На месте ДТП во Львовской области, 26 июня 2017
    Варта1/Facebook

    КИЕВ, 26 июн — РИА Новости Украина. В результате ДТП, которое произошло в понедельник в селе Жвирка Львовской области, погибли два человека, сообщает пресс-служба областной полиции.

    Согласно сообщению, около 14:00 водитель "ЗИЛ-131" не справился с управлением и съехал с моста в кювет, где грузовик перевернулся.

    Водитель и пассажир погибли на месте.

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    Устанавливаются причины и обстоятельства аварии. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

    Ранее сообщалось, что во Львове машина въехала в толпу, погибла одна женщина и еще одна пострадала. Авария произошла около костела Святого Андрея Первозванного. В храме как раз закончилась служба.

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