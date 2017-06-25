Страшное ДТП под Луганском: стали известны подробности

КИЕВ, 25 июн — РИА Новости Украина. Водитель автобуса, который перевернулся в Луганской области 25 июня, заснул за рулем. Об этом сообщила в эфире телеканала "112 Украина" начальник отдела связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Луганской области Татьяна Погукай.

"За рулем автобуса находился 31-летний житель Харьковской области города Лиман. Водитель уснул за рулем, и в районе мостика автомобиль откинуло. Он съехал с дороги и перевернулся", — сказала Погукай.

По ее словам, в автомобиле на момент дорожно-транспортного происшествия были 17 человек. Пять человек еще до скорой помощи отказались от госпитализации и покинули место происшествия. Среди пострадавших находились трое детей, из которых двое были госпитализированы. Сейчас они находятся под наблюдением медиков. Водитель также госпитализирован.

"В автомобиле на момент дорожно-транспортного происшествия были 17 человек. Пять человек еще до приезда скорой помощи отказались от госпитализации и покинули место ДТП. 12 пассажирам была оказана медицинская помощь. Они были госпитализированы с различными травмами в городскую больницы. Среди пострадавших находились трое детей, из которых двое были госпитализированы. Сейчас они находятся под наблюдением медиков. Водитель также госпитализирован. У него телесные повреждения, ушиб позвоночника, черепно-мозговая травма", — добавила Погукай.

Ранее сообщалось, что на трассе Беловодск — Станица Луганская в Луганской области в районе поселка Нижняя Ольховая произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного такси марки Mersedes-Benz "Спринтер".