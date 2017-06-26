наверх
26.06.201711:11
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Спорт

    Украинский футболист попал в ДТП в Белоруссии

    (обновлено: )215
    Как стало известно, в Белоруссию Милевский поехал на пару дней между сборами своей команды. В ДТП футболист попал, когда ехал на такси. Причины аварии не сообщаются.
    Футболист Артем Милевский
    Артем Милевский в Instagram

    КИЕВ, 26 июн — РИА Новости Украина. Украинский нападающий российского "Тосно" Артем Милевский в Белоруссии попал в ДТП.

    Об этом он сам сообщил в Instagram.

    Смотрите также: Милевский помог победить российскому ФК "Тосно"

    Как стало известно, в Белоруссию он поехал на пару дней между сборами своей команды. В ДТП футболист попал, когда ехал на такси. Причины аварии не сообщаются.

    instagram.com/timi1010
    Украинский нападающий российского "Тосно" Артем Милевский в Белоруссии попал в ДТП

    "Приехали. Все хорошо, жив и здоров", — написал он.

    Напомним, во второй половине дня 24 июня на проспекте Бажана в Киеве произошло ДТП, в результате образовалась пробка.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Общегородское вече во Львове
    Дело Гужвы. Арест
    В Киеве в массовой драке военный получил тяжелые ножевые ранения
    Перестрелки и нападения: криминал шагает по стране
    Общегородское вече во Львове
    Невыносимый мусор Львова
    Военный в зоне АТО. Архивное фото
    Конец АТО и реинтеграция Донбасса: за и против