Украинский футболист попал в ДТП в Белоруссии

КИЕВ, 26 июн — РИА Новости Украина. Украинский нападающий российского "Тосно" Артем Милевский в Белоруссии попал в ДТП.

Об этом он сам сообщил в Instagram.

Смотрите также: Милевский помог победить российскому ФК "Тосно"

Как стало известно, в Белоруссию он поехал на пару дней между сборами своей команды. В ДТП футболист попал, когда ехал на такси. Причины аварии не сообщаются.

instagram.com/timi1010 Украинский нападающий российского "Тосно" Артем Милевский в Белоруссии попал в ДТП

"Приехали. Все хорошо, жив и здоров", — написал он.

Напомним, во второй половине дня 24 июня на проспекте Бажана в Киеве произошло ДТП, в результате образовалась пробка.