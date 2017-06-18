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    СМИ: во Львове внедорожник въехал в толпу, погибла женщина

    (обновлено: )182
    Причина аварии пока не известна. По словам свидетелей, водитель выглядел трезвым. Водитель сообщил, что что-то случилось с авто и он не справился с управлением.
    Во Львове внедорожник въехал в толпу, погибла женщина
    24tv.ua

    КИЕВ, 18 июн — РИА Новости Украина. Во Львове в воскресенье машина въехала в толпу, погибла одна женщина и еще одна пострадала, сообщает сайт телеканала "24 канал".

    "Land Cruiser въехал в толпу людей. Машина также снесла несколько столбцов и перевернулась… Известно об одной погибшей женщине. Еще одну пострадавшую забрала скорая", — говорится в сообщении.

    24tv.ua
    Во Львове внедорожник въехал в толпу, погибла женщина

    Авария произошла около костела Святого Андрея Первозванного. В храме как раз закончилась служба.

    Отмечается, что причина аварии пока не известна. По словам свидетелей, водитель выглядел трезвым. Водитель сообщил, что что-то случилось с авто и он не справился с управлением.

    Напомним, вечером 14 июня нардеп Олег Барна попал в ДТП на площади Победы в Киеве. Его машина влетела в трамвай.

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