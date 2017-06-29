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29.06.201711:49
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    В результате ДТП на Бориспольской трассе загорелось авто

    (обновлено: )33
    В результате ДТП на Бориспольской трассе загорелось авто
    dtp.kiev.ua в Facebook

    КИЕВ, 29 июн — РИА Новости Украина. В результате ДТП на Бориспольской трассе на въезде в Киев загорелся автомобиль, пострадали ребенок и женщина, сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

    dtp.kiev.ua в Facebook
    В результате ДТП на Бориспольской трассе загорелось авто

    "Серьёзное ДТП в Киеве с пострадавшими и возгоранием авто на Бориспольской трассе! Пострадала маленькая девочка и женщина. Лежат в крови! Рядом с горящим авто находится кроссовер, ещё один участник ДТП. Подробности уточняются", — сказано в сообщении.

    dtp.kiev.ua в Facebook
    В результате ДТП на Бориспольской трассе загорелось авто

    Ранее в Киеве на перекрестке улиц Лебедева-Кумача и Яблонской в результате прорыва трубы с горячей водой провалился асфальт, в образовавшуюся дыру попал автомобиль марки Opel, в котором находились женщина и ее восьмимесячный ребенок.

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