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    Киев

    В Киеве мать с ребенком на авто провалились в дыру с кипятком в асфальте

    (обновлено: )19602
    Мать с восьмимесячным ребёнком, которые на авто провалились яму с кипятком, очевидцам происшествия удалось вытащить без серьезных травм и ожогов.
    В Киеве мать с ребенком на авто провалились в дыру с кипятком в асфальте
    dtp.kiev.ua в Facebook

    КИЕВ, 27 июн — РИА Новости Украина. В Киеве на перекрестке улиц Лебедева-Кумача и Яблонской в результате прорыва трубы с горячей водой провалился асфальт, в образовавшуюся дыру попал автомобиль марки Opel, в котором находились женщина и ее восьмимесячный ребенок. Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

    dtp.kiev.ua в Facebook
    В Киеве мать с ребенком на авто провалились в дыру с кипятком в асфальте

    "ЧП в Киеве, авто с мамой и ребенком уходит под землю прямо на глазах!!! На перекрёстке Лебедева-Кумача и Яблонской "Опель" проваливается под асфальт. Прорвало трубу с горячей водой. Прохожие спасали мать с 8-ми месячным ребёнком. Удалось быстро вытащить без серьезных травм и ожогов", — говорится в сообщении.

    NAUtoday в Facebook
    В Киеве мать с ребенком на авто провалились в дыру с кипятком в асфальте

    Напомним, ранее на Оболони в Киеве произошел прорыв теплосети и масштабный провал асфальта.

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