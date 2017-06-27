КИЕВ, 27 июн — РИА Новости Украина. В Киеве на перекрестке улиц Лебедева-Кумача и Яблонской в результате прорыва трубы с горячей водой провалился асфальт, в образовавшуюся дыру попал автомобиль марки Opel, в котором находились женщина и ее восьмимесячный ребенок. Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

dtp.kiev.ua в Facebook В Киеве мать с ребенком на авто провалились в дыру с кипятком в асфальте

"ЧП в Киеве, авто с мамой и ребенком уходит под землю прямо на глазах!!! На перекрёстке Лебедева-Кумача и Яблонской "Опель" проваливается под асфальт. Прорвало трубу с горячей водой. Прохожие спасали мать с 8-ми месячным ребёнком. Удалось быстро вытащить без серьезных травм и ожогов", — говорится в сообщении.

NAUtoday в Facebook В Киеве мать с ребенком на авто провалились в дыру с кипятком в асфальте

Напомним, ранее на Оболони в Киеве произошел прорыв теплосети и масштабный провал асфальта.