Погибший в Киеве полковник ГУР был связан с охраной Вороненкова - СМИ

КИЕВ, 27 июн — РИА Новости Украина. Погибший в столице в результате подрыва авто полковник ГУР Минобороны Максим Шаповал был связан с охраной убитого в Киеве экс-депутата российской Госдумы Дениса Вороненкова, сообщает УНН, ссылаясь на источники.

Во вторник, 27 июня, в Соломенском районе Киева на ходу взорвался автомобиль Mercedes. В результате инцидента погиб сотрудник Главного управления разведки Министерства обороны Украины полковник Максим Шаповал.

"Непосредственный подчиненный полковника Максима Шаповала, погибшего сегодня в результате взрыва авто, руководил охраной российского политика", — говорится в сообщении.

Сообщается, что Шаповал знал, как осуществлялась охрана Вороненкова.

Денис Вороненков был убит 23 марта в центре Киева. Из России в Украину Вороненков вместе с женой, также бывшим депутатом Госдумы Марией Максаковой ("Единая Россия"), уехал в прошлом году и вскоре получил украинское гражданство. Сам он объяснял это политическими причинами, однако в Следственном комитете видели в отъезде Вороненкова попытку скрыться от следствия: бывший депутат заочно арестован по делу о рейдерском захвате здания в Москве.