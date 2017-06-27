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    Погибший в Киеве полковник ГУР был связан с охраной Вороненкова - СМИ

    Тема:

    Подрыв авто полковника ГУР Минобороны в Киеве (246)

    (обновлено: )120030
    По данным источников СМИ, непосредственный подчиненный полковника Максима Шаповала руководил охраной экс-депутата российской Госдумы Дениса Вороненкова.
    Взрыв авто в Киеве
    УНИАН

    КИЕВ, 27 июн — РИА Новости Украина. Погибший в столице в результате подрыва авто полковник ГУР Минобороны Максим Шаповал был связан с охраной убитого в Киеве экс-депутата российской Госдумы Дениса Вороненкова, сообщает УНН, ссылаясь на источники.

    Взрыв в Киеве
    Facebook "Киев Оперативный"
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    Во вторник, 27 июня, в Соломенском районе Киева на ходу взорвался автомобиль Mercedes. В результате инцидента погиб сотрудник Главного управления разведки Министерства обороны Украины полковник Максим Шаповал.

    "Непосредственный подчиненный полковника Максима Шаповала, погибшего сегодня в результате взрыва авто, руководил охраной российского политика", — говорится в сообщении.

    Сообщается, что Шаповал знал, как осуществлялась охрана Вороненкова.

    Денис Вороненков был убит 23 марта в центре Киева. Из России в Украину Вороненков вместе с женой, также бывшим депутатом Госдумы Марией Максаковой ("Единая Россия"), уехал в прошлом году и вскоре получил украинское гражданство. Сам он объяснял это политическими причинами, однако в Следственном комитете видели в отъезде Вороненкова попытку скрыться от следствия: бывший депутат заочно арестован по делу о рейдерском захвате здания в Москве.

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