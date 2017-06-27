Потребители задолжали "Киевэнерго" 1,6 млрд грн

КИЕВ, 27 июн — РИА Новости Украина. В пяти районах Киева больше месяца нет горячей воды. Произошло это из-за отключения поставок газа на ТЭЦ-6, которая отвечала за горячее водоснабжение районов. Причина сложившейся ситуации — в долгах. Вице-премьер-министр Геннадий Зубко заявил, что долги на конец отопительного сезона в размере почти 4 млрд гривен на 25% сформированы "Киевэнерго".

Сколько всего киевляне задолжали за воду, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказала Юлия Грамотная, советник замглавы Киевгоргосадминистрации Петра Пантелеева.

"На сегодняшний день то, что озвучивают "Киевэнерго", это 1,6 миллиарда гривен. Это совокупные долги, в том числе и населения, и всех потребителей. Я бы не сказала, что население — основной должник, поскольку есть еще ряд предприятий, в том числе коммерческих структур, которые также, к сожалению, накапливают долги. И по этому поводу было уже заявление представителей города о том, что именно межотопительный сезон — как раз оптимальный период для того, чтобы оплатить долги, накопленные и во время отопительного периода, так как мы понимаем, что платежки были — не из легких, и для многих киевлян они стали серьезным ударом по семейному бюджету", — отметила Грамотная.

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