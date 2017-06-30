Адвокат отрицает вину Винус Уильямс в ДТП, в котором погиб человек

КИЕВ, 30 июн — РИА Новости Украина. Малькольм Каннингем, адвокат американской теннисистки Винус Уильямс, ставшей участницей аварии в которой погиб человек, заявил, что ДТП произошло в результате несчастного случая, сообщает Р-Спорт.

Как ранее сообщал TMZ, авария произошла 9 июня в Палм-Бич-Гарденс, штат Флорида. На одном из перекрестков города 37-летняя Уильямс на внедорожнике столкнулась с другим автомобилем. В результате аварии пассажир другой машины, 78-летний мужчина Джером Барсон, получил тяжелую травму головы и через 14 дней скончался в больнице. Его супруга, управлявшая автомобилем, также была госпитализирована с множественными ушибами и переломами. По данным TMZ, согласно отчету полиции виновницей аварии является нарушившая правила дорожного движения Уильямс.

"Госпожа Уильямс въехала на перекресток на зеленый свет. Согласно отчету полиции, она двигалась со скоростью 5 миль в час (около 8 км/ч), когда госпожа Барсон врезалась в нее. Власти не ставят Уильямс в вину какие-либо нарушения ПДД. Это несчастный случай, и Винус выражает глубочайшие соболезнования семье, которая потеряла любимого человека", – сказал Каннингем, которого цитирует The New York Times.