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    Прокуратура будет просить залог для Гужвы в 3 млн грн

    Тема:

    Дело Гужвы. Избрание меры пресечения (108)

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    Пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец заявила, что "относительно руководителя интернет-издания, прокурор будет просить в суде меру пресечения в виде содержания под стражей с размером залога более 3 млн грн".
    Суд избирает меру пресечения Игорю Гужве
    strana.ua

    КИЕВ, 24 июн — РИА Новости Украина. Прокурор собирается просить Шевченковский суд Киева избрать подозреваемому в вымогательстве главному редактору издания "Страна.ua" Игорю Гужве меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога в размере более 3 млн грн.

    Главный редактор Страны Игорь Гужва и следователи, ведущие дело
    facebook.com/Lukash.ua
    Власть против независимых СМИ: дело "Страны.ua" и Гужвы

    Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

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    "Относительно руководителя интернет-издания, прокурор будет просить в суде меру пресечения в виде содержания под стражей с размером залога более 3 млн грн", — сказала она, информирует "Страна".

    Ранее суд избрал меру пресечения для Антона Филипковского, подозреваемому вместе с Гужвой в вымогательстве, в виде круглосуточного домашнего ареста.

    В четверг вечером, 22 июня, "Страна.ua" сообщила, что в офисе редакции сайта правоохранители проводят обыск. Позже генпрокурор Юрий Луценко заявил о задержании главреда издания Игоря Гужвы.

    Гужва заявил, что дело, по которому проводились обыски в редакции его издания, связано с народным депутатом от "Радикальной партии" Дмитрием Линько и оно полностью сфабриковано. По словам самого Дмитрия Линько, редакция издания "Страна.ua" шантажировала его.

    В пятницу, 23 июня, Гужве официально объявили подозрение по делу о вымогательстве. 

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