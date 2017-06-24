Прокуратура будет просить залог для Гужвы в 3 млн грн

КИЕВ, 24 июн — РИА Новости Украина. Прокурор собирается просить Шевченковский суд Киева избрать подозреваемому в вымогательстве главному редактору издания "Страна.ua" Игорю Гужве меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога в размере более 3 млн грн.

Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

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"Относительно руководителя интернет-издания, прокурор будет просить в суде меру пресечения в виде содержания под стражей с размером залога более 3 млн грн", — сказала она, информирует "Страна".

Ранее суд избрал меру пресечения для Антона Филипковского, подозреваемому вместе с Гужвой в вымогательстве, в виде круглосуточного домашнего ареста.

В четверг вечером, 22 июня, "Страна.ua" сообщила, что в офисе редакции сайта правоохранители проводят обыск. Позже генпрокурор Юрий Луценко заявил о задержании главреда издания Игоря Гужвы.

Гужва заявил, что дело, по которому проводились обыски в редакции его издания, связано с народным депутатом от "Радикальной партии" Дмитрием Линько и оно полностью сфабриковано. По словам самого Дмитрия Линько, редакция издания "Страна.ua" шантажировала его.

В пятницу, 23 июня, Гужве официально объявили подозрение по делу о вымогательстве.