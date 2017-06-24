Задержание Гужвы. Политические последствия будут однозначно - Карасев

РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы

Защита главного редактора сайта "Страна.ua" обжалует процессуальные нарушения при его задержании. Сейчас Игорь Гужва находится в изоляторе временного содержания в Киеве.

Руководителя интернет-издания "Страна.ua" задержали по подозрению в совершении преступления по статье "вымогательство в крупных размерах".

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Кому выгодно расследование против Игоря Гужвы в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

(текст публикуется на языке оригинала)

На вашу думку, у справі Ігоря Гужви є політичне підґрунтя, чи це виключно кримінальна справа?

— Безумовно, що будуть політичні наслідки, тому що це політичне видання. Ігор Гужва відомий, до речі, фаховий політичний журналіст. Я його знаю, слідкую, це не герой мого роману. У нас політичні позиції різні були, але те, що це така якісна журналістика політична, причому де б він не працював, починаючи дописувачем в журналі "Експерт" і закінчуючи "Страна.ua", до цього "Вести" були, там ще якісь проекти були, до речі, авторитетний в опозиційному середовищі, у представників колишньої "Партії регіонів", вони будуть захищати його і юридично, і, мабуть, політично. Так що політичні наслідки тут будуть.

Друге. Справа може мати привід кримінальний. Чому? Тому що мова йде про гроші. Ми вже побачили, що прокурор дав оперативну відеозйомку, і, знаєте, чому ще можуть бути різного роду і приводи, й інтерпретації? Тому що ми знаємо, що в багатьох випадках — фінансування політики в Україні, що стосується політичної журналістики і що стосується саме політики. Так що тут десь можуть бути зачіпки, які можуть грати на користь звинувачення. Але все ж таки давайте, окрім оперативної відеозйомки зі сторони обвинувачення, яке має вручити підозру, ще послухаємо адвокатів, захист, політичних прихильників Гужви, і тоді побачимо, яка процесуальна буде складова, який буде процесуальний супровід, як це буде зроблено фахово, якісно, і тоді вже будемо робити остаточні висновки щодо винуватості чи невинуватості Ігоря Гужви. Але говорити, давати вже сьогодні якісь однозначні політичні оцінки, тим більш, юридичні висновки, процесуальні висновки зарано, тим більше, що процесуальні, юридичні висновки має зробити вже суд в такій конкуренції, змаганні, з одного боку, звинувачення, з іншого боку, і захисту журналіста.

Медіа-спільнота розділилась: хтось каже, що це чистий кримінал, те, в чому його підозрюють, інші кажуть, що це перші ознаки наступу на свободу слова і свободу ЗМІ.

— По-перше, це свідчить про те, що суспільство розколоте. Раз. І тут, бачите, є намагання не об’єктивно аналізувати проблему, так, не об’єктивне відношення, а зразу з позицій свій – чужий, патріотичний журналіст чи не патріотичний журналіст у розумінні дописувачів, блогерів та інших учасників обговорення у соцмережі. Так що це свідчить не про те, що насправді відбувається і відбулось, а свідчить про те, в якому сьогодні стані перебуває суспільство і, зокрема, медіа-спільнота. Ті, хто не любить Гужву, хто його не любить за непатріотичну позицію, з їхньої точки зору, або просто за політичну позицію, вони вважають, що він вже апріорі винуватий, і тут немає, про що говорити. Інші навпаки, які є прихильниками його політичної позиції або іншої політичної позиції, яка збігається, думають навпаки.

А давайте все ж таки побачимо, підійдемо об’єктивно, без цього поділу на свій – чужий, а просто він громадянин України, він має бути забезпечений захистом, йому є право на справедливе правосуддя, яке гарантується Конституцією, і побачимо, як буде діяти прокуратура, буде діяти захист і таке інше. Ще раз кажу, медіа-спільнота знає, що, дійсно, проблема фінансування різного роду газет, сайтів і таке інше мають проблеми. Тому я не виключаю, що, можливо, якісь там фінансові аспекти цієї справи можуть бути, реально можуть бути, можливо, це для журналістів, тому що потрібно оплачувати зарплату або для інформаторів, таке інше. Але це не означає, що це було зроблено так, як на це акцентує увагу сторона звинувачення і генпрокурор, який дав пояснення. Я хочу, щоб в цьому якраз підійти об’єктивно. Судити – це можна політичне осудження або судження, патріотичний він журналіст чи не патріотичний журналіст, хоча з професійної точки зору — він професійний журналіст, а ось судити тут має судова система України. Якщо буде звинувачення і обвинувачення і, взагалі, ця вся справа отримає належне процесуальне супроводження, щоб всі дати слово, щоб це не було зроблено якось втаємничено або, навпаки, з різними "масками-шоу", або звинуваченнями політичними, політизованими звинуваченнями. Якщо це все буде чесно і прозоро, відкрито процесуально, тоді ми знайдемо істину, об’єктивну істину. Це дуже важливо сьогодні, щоб ця справа отримала об’єктивну судову правову оцінку.

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Заступниця Ігоря Гужви Світлана Крюкова повідомила про ймовірний продаж "Страна.ua". За її словами, за останню добу у видання з'явилося п’ять пропозицій від потенційних інвесторів, двоє з яких – закордонні. На вашу думку, чи дійсно видання мають бажання продати?

— Не знаю, чи є бажання продати, чи є бажання купити, але, якщо говорити за кордоном, можливо, це Онищенко, який давав свої інтерв’ю "Страна.ua". Це некомфортне видання для влади, для політиків, тому що вони вміють копати. На жаль, в іншому сегменті нашої журналістики таких сайтів мало, я маю на увазі ту, яка стоїть на умовних проукраїнських позиціях, таких якісних там не вистачає. Що стосується "Страна.ua", може, хтось хоче зберегти цей сайт для того, щоб цей сайт і далі продовжував свою розслідувальну роботу. Бо що буде з долею Гужви, поки що невідомо, будемо сподіватись на те, що суд буде справедливий і відкритий і відкрито пройде процесуальне супроводження, але там достатньо кваліфіковані журналісти. Очевидно, хтось сьогодні хоче підхопити це видання або знівелювати його цю розслідувальну діяльність або, навпаки, під себе підгребти для того, щоб і далі вони продовжували ці журналістські розслідування, які іноді дуже некомфортні для окремих політиків і для сьогоднішньої влади, тому що воно опозиційне. Це так. Це треба визнати.

Ранее председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко заявил в эфире "ГС", что в отношении изданий, которые критикуют власть, правоохранители должны действовать исключительно в правовом поле.