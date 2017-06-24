Суд отпустил под домашний арест "сообщника Гужвы"

КИЕВ, 24 июн — РИА Новости Украина. Суд избрал меру пресечения для Антона Филипковского, подозреваемому вместе с главным редактором издания "Страна.ua" Игорем Гужвой в вымогательстве, в виде круглосуточного домашнего ареста, сообщает "Страна".

Представитель прокуратуры зачитал ходатайство об избрании меры пресечения Филипковскому, который называется следствием как сообщник Гужвы. Именно Филипковский фигурирует на всех видео, обнародованных прокуратурой.

Прокурор отдела прокуратуры Киева Елена Ковальчук ранее заявила, что гражданин Филипковский, 1971 года рождения, проживающий в Харькове, обвиняется "в совершении вымогательства у пострадавшего Линько, по предварительному сговору группой лиц, в результате чего причинен ущерб в крупном размере".

Прокурор сообщила, что Филипковский отказался от адвоката и в настоящее время сотрудничает со следствием.

По заверению Ковальчук, именно Филипковский совместно с Гужвой требовал деньги от народного депутата от Радикальной партии Дмитрия Линько.

В четверг вечером, 22 июня, "Страна.ua" сообщила, что в офисе редакции сайта правоохранители проводят обыск. Позже генпрокурор Юрий Луценко заявил о задержании главреда издания Игоря Гужвы.

Гужва заявил, что дело, по которому проводились обыски в редакции его издания, связано с народным депутатом от "Радикальной партии" Дмитрием Линько и оно полностью сфабриковано. По словам самого Дмитрия Линько, редакция издания "Страна.ua" шантажировала его.

В пятницу, 23 июня, Гужве официально объявили подозрение по делу о вымогательстве.