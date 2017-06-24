Суд рассматривает ходатайство об избрании меры пресечения для Гужвы

КИЕВ, 24 июн — РИА Новости Украина. В субботу Шевченковский райсуд Киева рассматривает ходатайство об избрании меры пресечения для главного редактора издания "Страна.ua" Игоря Гужвы, информирует сайт издания.

Как сообщается, прокуратура в суде будет требовать для него арест с возможностью внесения залога в качестве меры пресечения.

Между тем, нардеп от Радикальной партии Ляшко Игорь Мосийчук анонсировал давление на суд во время заседания.

В Facebook он призвал подтягиваться к суду и повлиять на решение суда.

Мосийчук призвал "всех украинских патриотов" подтягиваться в Шевченковский суд и "не дать продажным судьям отпустить Гужву".

facebook.com/igor.mosijcuk Пост Игоря Мосийчука о суде над Гужвой

В четверг вечером, 22 июня, "Страна.ua" сообщила, что в офисе редакции сайта правоохранители проводят обыск. Позже генпрокурор Юрий Луценко заявил о задержании главреда издания Игоря Гужвы.

Гужва заявил, что дело, по которому проводились обыски в редакции его издания, связано с народным депутатом от "Радикальной партии" Дмитрием Линько и оно полностью сфабриковано. По словам самого Дмитрия Линько, редакция издания "Страна.ua" шантажировала его.

В пятницу, 23 июня, Гужве официально объявили подозрение по делу о вымогательстве.