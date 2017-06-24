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    Киев

    Суд рассматривает ходатайство об избрании меры пресечения для Гужвы

    Тема:

    Дело Гужвы. Статус - подозреваемый (105)

    (обновлено: )16
    Нардеп от Радикальной партии Ляшко Игорь Мосийчук анонсировал давление на суд во время заседания. В Facebook он призвал подтягиваться к суду и повлиять на решение суда.
    Игорь Гужва. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 24 июн — РИА Новости Украина. В субботу Шевченковский райсуд Киева рассматривает ходатайство об избрании меры пресечения для главного редактора издания "Страна.ua" Игоря Гужвы, информирует сайт издания.

    Игорь Гужва. Архивное фото
    УНИАН
    Бондаренко: дело Гужвы - это давление на независимые СМИ

    Как сообщается, прокуратура в суде будет требовать для него арест с возможностью внесения залога в качестве меры пресечения.

    Между тем, нардеп от Радикальной партии Ляшко Игорь Мосийчук анонсировал давление на суд во время заседания.

    В Facebook он призвал подтягиваться к суду и повлиять на решение суда.

    Мосийчук призвал "всех украинских патриотов" подтягиваться в Шевченковский суд и "не дать продажным судьям отпустить Гужву".

    facebook.com/igor.mosijcuk
    Пост Игоря Мосийчука о суде над Гужвой

    В четверг вечером, 22 июня, "Страна.ua" сообщила, что в офисе редакции сайта правоохранители проводят обыск. Позже генпрокурор Юрий Луценко заявил о задержании главреда издания Игоря Гужвы.

    Гужва заявил, что дело, по которому проводились обыски в редакции его издания, связано с народным депутатом от "Радикальной партии" Дмитрием Линько и оно полностью сфабриковано. По словам самого Дмитрия Линько, редакция издания "Страна.ua" шантажировала его.

    В пятницу, 23 июня, Гужве официально объявили подозрение по делу о вымогательстве. 

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