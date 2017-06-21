В Киеве пытались подорвать магазин сотовой связи

КИЕВ, 21 июн — РИА Новости Украина. В среду ночью неизвестные бросили взрывное устройство в магазин сотовой связи на киевском проспекте Победы. Об этом сообщает Еспресо.TV.
Неизвестные бросили взрывное устройство в магазин сотовой связи
Отмечается, что в результате взрыва был поврежден фасад дома и защитный роллет.
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На место событий прибыли следователи, устанавливают все обстоятельства инцидента, а также неизвестное взрывное устройство. По предварительной информации, злоумышленники бросили в магазин гранату.
Напомним, в Киеве предотвратили взрыв на набережной.