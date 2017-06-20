Никто, помимо устроившего взрыв на вокзале в Брюсселе, не пострадал

КИЕВ, 20 июн – РИА Новости Украина. Никто, кроме человека, устроившего взрыв на центральном вокзале в Брюсселе и нейтрализованного военными, не пострадал, сообщила РИА Новости официальный представитель прокуратуры Брюсселя.

Во вторник вечером военные нейтрализовали неизвестного, устроившего небольшой взрыв на центральном вокзале Брюсселя, выстрелив в него из табельного оружия. По информации брюссельской полиции, ситуация под контролем.

"На данном этапе других жертв нет, ни раненых, ни погибших. Но вокзал обыскивается, все еще не обыскали", — сказала представитель прокуратуры.

Напомним, фургон совершил наезд на толпу людей в Лондоне в ночь на понедельник. Полиция Лондона сообщила в микроблоге Twitter, что находится на месте происшествия на улице Севен Систерс. Ранее сообщалось о не менее десяти пострадавших. Один человек задержан.