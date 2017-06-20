наверх
20.06.201723:22
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    В мире

    Никто, помимо устроившего взрыв на вокзале в Брюсселе, не пострадал

    Тема:

    Взрывы в Дортмунде, теракты в Стокгольме и Лондоне (105)

    2
    По словам официального представителя прокуратуры Брюсселя, кроме человека, устроившего взрыв на центральном вокзале в Брюсселе других жертв нет, ни раненых, ни погибших, вокзал обыскивается.
    Взрыв на центральном вокзале Брюсселя
    @lalibrebe

    КИЕВ, 20 июн – РИА Новости Украина. Никто, кроме человека, устроившего взрыв на центральном вокзале в Брюсселе и нейтрализованного военными, не пострадал, сообщила РИА Новости официальный представитель прокуратуры Брюсселя.

    Полиция в Европе. Архивное фото
    REUTERS Regis Duvignau
    В Европе констатируют рост исламистской террористической угрозы

    Во вторник вечером военные нейтрализовали неизвестного, устроившего небольшой взрыв на центральном вокзале Брюсселя, выстрелив в него из табельного оружия. По информации брюссельской полиции, ситуация под контролем.

    "На данном этапе других жертв нет, ни раненых, ни погибших. Но вокзал обыскивается, все еще не обыскали", — сказала представитель прокуратуры.

    Напомним, фургон совершил наезд на толпу людей в Лондоне в ночь на понедельник. Полиция Лондона сообщила в микроблоге Twitter, что находится на месте происшествия на улице Севен Систерс. Ранее сообщалось о не менее десяти пострадавших. Один человек задержан.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Встреча вице-президента США Майка Пенса с президентом Петром Порошенко
    Встреча года: переговоры Порошенко и Трампа
    Вид на здание Министерства иностранных дел Российской Федерации
    Дипломатическая война. Новые санкции против РФ
    Миссия ОБСЕ в Донбассе
    Конец АТО и реинтеграция Донбасса: за и против
    Борислав Розенблат. Архивное фото
    Операция "Коррупция": нардеп Розенблат под прицелом НАБУ