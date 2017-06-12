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    Киев

    В Киеве предотвратили взрыв на набережной

    (обновлено: )177
    По данным правоохранителей, в мусоре на обочине Днепровской набережной полицейские обнаружили предметы, похожие на корпус гранаты РГД-5, и запал, которые в дальнейшем изъяли специалисты взрывотехнической службы.
    Граната, обнаруженная на Днепровской набережной в Киеве, 12 июня 2017
    twitter.com/PoliceKyiv

    КИЕВ, 12 июн — РИА Новости Украина. Пресс-служба столичной полиции сообщает в понедельник о предотвращении взрыва на Днепровской набережной.

    "В Киеве благодаря внимательности людей удалось предотвратить взрыв на набережной. Около 15 часов в Днепровское управление полиции от мужчины поступило сообщение о том, что на обочине дороги Днепровской набережной лежит предмет, похожий на гранату. На вызов немедленно выехала следственно-оперативная группа и взрывотехники", — сказано в сообщении.

    twitter.com/PoliceKyiv
    Граната, обнаруженная на Днепровской набережной в Киеве, 12 июня 2017

    По информации и.о. начальника управления полиции Александра Кузьмина, в мусоре на обочине полицейские обнаружили предметы, похожие на корпус гранаты РГД-5, и запал, которые в дальнейшем изъяли специалисты взрывотехнической службы.

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    Начато досудебное расследование, решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. 

    В конце мая на вокзале в Киеве изъяли оружие, привезенное на продажу из Донбасса.

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