В Киеве предотвратили взрыв на набережной

КИЕВ, 12 июн — РИА Новости Украина. Пресс-служба столичной полиции сообщает в понедельник о предотвращении взрыва на Днепровской набережной.

"В Киеве благодаря внимательности людей удалось предотвратить взрыв на набережной. Около 15 часов в Днепровское управление полиции от мужчины поступило сообщение о том, что на обочине дороги Днепровской набережной лежит предмет, похожий на гранату. На вызов немедленно выехала следственно-оперативная группа и взрывотехники", — сказано в сообщении.

twitter.com/PoliceKyiv Граната, обнаруженная на Днепровской набережной в Киеве, 12 июня 2017

По информации и.о. начальника управления полиции Александра Кузьмина, в мусоре на обочине полицейские обнаружили предметы, похожие на корпус гранаты РГД-5, и запал, которые в дальнейшем изъяли специалисты взрывотехнической службы.

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Начато досудебное расследование, решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

В конце мая на вокзале в Киеве изъяли оружие, привезенное на продажу из Донбасса.