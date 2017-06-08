наверх
08.06.201713:26
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В центре Николаева прогремел взрыв

    (обновлено: )27240
    Из объяснений потерпевшего, он находился на своем дачном участке, расположенном в Центральном районе Николаева, и во время проведения строительных работ перекладывал кирпичи из кучи со щебнем, когда взорвался неизвестный предмет.
    На месте взрыва в центре Николаева
    ГУ НП в Николаевской области

    КИЕВ, 8 июн — РИА Новости Украина. В центре Николаева взорвался неизвестный предмет. В результате ЧП 49-летний местный житель получил незначительные повреждения руки. Инцидент произошел в среду вечером, сообщает пресс-служба полиции области.

    "Из объяснений потерпевшего, он находился на своем дачном участке, расположенном в Центральном районе Николаева, и во время проведения строительных работ перекладывал кирпичи из кучи со щебнем, когда взорвался неизвестный предмет", – рассказали в полиции.

    ГУ НП в Николаевской области
    На месте взрыва в центре Николаева

    Обломки взрывчатки, найденные на месте происшествия, правоохранители направили на исследование. Пострадавшего мужчину отпустили домой после оказания необходимой медицинской помощи.

    "По заключению врачей пострадавший получил телесные повреждения легкой степени", – добавляют в полиции.

    Следователи квалифицировали событие как хулиганство (ч.4 ст.296 УК Украины). Все обстоятельства происшествия устанавливаются. 

    Напомним, взрыв прогремел по неизвестным причинам на 4-м этаже, 5-ти этажного дома. На месте происшествия работают пожарная, газовая, медицинская служба и полиция.

    Читайте также: Украина: страна тотального исхода и рассеяния населения

    Ранее сообщалось, что в субботу, 3 июня, утром на ул. Набережной в Луцке возле дома предпринимателя прогремел взрыв. Согласно информации, взрыв повредил деревья перед воротами дома. Хозяева не пострадали. По предварительным данным, взорвалось самодельное устройство.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Акция возле посольства США в Киеве
    Взрыв возле посольства США в Киеве
    Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский
    Стокгольмский арбитраж и дело Тимошенко
    Рассмотрение дела Руслана Коцабы в Высшем специализированном суде
    Дело против журналиста Коцабы
    Район Вест-Бэй города Доха. Катар
    Дипломатическая блокада Катара