В центре Николаева прогремел взрыв

КИЕВ, 8 июн — РИА Новости Украина. В центре Николаева взорвался неизвестный предмет. В результате ЧП 49-летний местный житель получил незначительные повреждения руки. Инцидент произошел в среду вечером, сообщает пресс-служба полиции области.

"Из объяснений потерпевшего, он находился на своем дачном участке, расположенном в Центральном районе Николаева, и во время проведения строительных работ перекладывал кирпичи из кучи со щебнем, когда взорвался неизвестный предмет", – рассказали в полиции.

ГУ НП в Николаевской области На месте взрыва в центре Николаева

Обломки взрывчатки, найденные на месте происшествия, правоохранители направили на исследование. Пострадавшего мужчину отпустили домой после оказания необходимой медицинской помощи.

"По заключению врачей пострадавший получил телесные повреждения легкой степени", – добавляют в полиции.

Следователи квалифицировали событие как хулиганство (ч.4 ст.296 УК Украины). Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, взрыв прогремел по неизвестным причинам на 4-м этаже, 5-ти этажного дома. На месте происшествия работают пожарная, газовая, медицинская служба и полиция.

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Ранее сообщалось, что в субботу, 3 июня, утром на ул. Набережной в Луцке возле дома предпринимателя прогремел взрыв. Согласно информации, взрыв повредил деревья перед воротами дома. Хозяева не пострадали. По предварительным данным, взорвалось самодельное устройство.