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    Трое журналистов из Франции ранены при взрыве в Мосуле

    Тема:

    Военная кампания против "Исламского государства" (627)

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    При взрыве погиб курдский журналист, который работал переводчиком у репортеров из Франции. Пострадавшие доставлены на военную базу США в городе Эль-Кайяра.
    Один из членов иракской федеральной полиции стреляет из автоматов во время боев против Исламского Государства в западном Мосуле, Ирак.
    REUTERS Andres Martinez Casares

    КИЕВ, 19 июн — РИА Новости Украина. Трое французских журналистов получили ранения, подорвавшись на мине в иракском Мосуле, передает курдский телеканал Rudaw.

    Смотрите также: Руины иракского Мосула

    rudaw
    При взрыве погиб курдский журналист, который работал переводчиком у репортеров из Франции

    Пострадавшие доставлены на военную базу США в городе Эль-Кайяра.

    По данным телеканала, взрыв произошел в районе Старого города, который остается последним оплотом боевиков ИГ во втором по величине населенном пункте Ирака. Наступление правительственных сил здесь усложняется средневековой планировкой — район испещрен узкими улочками шириной всего в два-три метра.

    В конце мая иракские силовики начали решающий штурм последних районов Мосула, остающихся под контролем террористов в западной части города.

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