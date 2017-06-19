Трое журналистов из Франции ранены при взрыве в Мосуле

КИЕВ, 19 июн — РИА Новости Украина. Трое французских журналистов получили ранения, подорвавшись на мине в иракском Мосуле, передает курдский телеканал Rudaw.

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rudaw При взрыве погиб курдский журналист, который работал переводчиком у репортеров из Франции

Пострадавшие доставлены на военную базу США в городе Эль-Кайяра.

По данным телеканала, взрыв произошел в районе Старого города, который остается последним оплотом боевиков ИГ во втором по величине населенном пункте Ирака. Наступление правительственных сил здесь усложняется средневековой планировкой — район испещрен узкими улочками шириной всего в два-три метра.

В конце мая иракские силовики начали решающий штурм последних районов Мосула, остающихся под контролем террористов в западной части города.