Полиция установила личность организатора взрыва у детсада в Китае

КИЕВ, 16 июн – РИА Новости Украина, Жанна Манукян. Полиция после предварительного следствия установила, что взрыв у ворот детского сада в провинции Цзянсу на востоке КНР, в результате которого восемь человек погибли и более 60 пострадали, устроил 22-летний мужчина с помощью самодельного взрывного устройства, сообщает Центральное телевидение Китая.

Взрыв произошел накануне около 16.50 по местному времени (11.50 по Киеву) возле детского сада уезда Фэн (Фэнсянь) города Сюйчжоу. По последним данным, восемь человек погибли, еще 65 пострадали, из них восемь человек находятся в тяжелом состоянии.

"Правоохранительные органы после осмотра места происшествия, просмотра видеокадров с камер видеонаблюдения, сбора вещественных доказательств и анализов ДНК установила, что взрыв осуществил 22-летний житель города Сюйчжоу с помощью самодельного взрывного устройства. Сам подозреваемый скончался в результате взрыва", — говорится в сообщении телеканала.

Накануне вечером министр общественной безопасности Китая Го Шэнкунь прибыл в командный центр министерства, чтобы лично руководить расследованием, а на место ЧП выехала рабочая группа во главе с заместителем министра Хуан Мином. Ранее утром полиция квалифицировала взрыв как "уголовное преступление" и сообщила, что установила подозреваемого в его совершении.

Сообщается, что из-за вегетативной дисфункции подозреваемый взял академический отпуск из своего учебного заведения и подрабатывал поблизости. В арендуемой им квартире сотрудники полиции обнаружили вещества для изготовления взрывчатки. Кроме того, полиция обнаружила на стенах в квартире многочисленные надписи "смерть", "умереть" и тому подобные слова.

Полиция объявила дело раскрытым, однако мотивы преступника не сообщаются.