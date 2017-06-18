Число погибших при взрыве в столице Колумбии возросло до трех - СМИ

КИЕВ, 18 июн – РИА Новости Украина. До трех человек возросло число жертв взрыва в торговом центре столицы Колумбии Боготы, сообщает местное радио Caracol.

Ранее столичный мэр сообщал об одном погибшем и 11 раненых. Он уже квалифицировал произошедшее как теракт.

Все трое жертв – молодые женщины в возрасте от 23 до 31 года, одна из погибших – гражданка Франции, сообщает радио.

Одна из погибших – 23-летняя гражданка Франции, сообщил мэр. Девушка работала в качестве волонтера в Колумбии в течение последних шести месяцев. Мэрия города выразила свою поддержку ее семье. Сообщается, что девушка готовилась вернуться во Францию в ближайшие дни.

Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос приказал провести расследование в связи с инцидентом и выразил свои соболезнования жертвам. Контртеррористическая прокуратура сообщила, что возьмется за расследование.

Пользователи социальных сетей уже запустили хэштег в поддержку жертв и пострадавших в результате атаке в Andino — #BogotáEstoyContigo ("Богота, я с тобой").

Двадцать второго мая теракт произошел в Манчестере во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник Салман Абеди. Погибли 22 человека, в том числе 12 детей. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка ИГ.

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Двадцать второго марта произошел теракт в Лондоне, унесший жизни пяти человек, десятки получили ранения. Террорист Халид Масуд направил машину на пешеходов на Вестминстерском мосту, после чего у самого здания парламента нанес смертельное ранение полицейскому. Террориста ликвидировал вооруженный охранник министра обороны Великобритании.