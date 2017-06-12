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12.06.201711:10
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    Киев

    В конструкции еще одного моста в Киеве нашли большую трещину

    (обновлено: )32740
    В конструкции Южного моста на границе двух мостовых плит полностью обвалился бетон. Строительство моста было начато в 1983 году, автомобильное движение по мосту открыто было открыто в 1990 году.
    В конструкции столичного Южного моста нашли большую трещину
    vedomosti-ua.com

    КИЕВ, 12 июн — РИА Новости Украина. Трещина обнаружена в конструкции Южного моста в Киеве, сообщают местные СМИ.

    Отмечается, что на границе двух мостовых плит полностью обвалился бетон.

    vedomosti-ua.com
    В конструкции столичного Южного моста нашли большую трещину

    Южный мост — вантовый мост через Днепр в столице. Длина моста — 1256 метров, ширина — 41 метр. По мосту проходит Сырецко-Печерская линия метро. Мост соединяет Саперно-Слободскую улицу, Столичное шоссе и Выдубичи с проспектом Бажана на левом берегу и является частью автотрассы Е40.

    Напомним, 27 февраля произошло частичное обрушение Шулявского путепровода.

    Как сообщалось ранее, в начале июня в Киеве подросток сорвался с верхушки Пешеходного моста.

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