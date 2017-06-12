В конструкции еще одного моста в Киеве нашли большую трещину

КИЕВ, 12 июн — РИА Новости Украина. Трещина обнаружена в конструкции Южного моста в Киеве, сообщают местные СМИ.

Отмечается, что на границе двух мостовых плит полностью обвалился бетон.

vedomosti-ua.com В конструкции столичного Южного моста нашли большую трещину

Южный мост — вантовый мост через Днепр в столице. Длина моста — 1256 метров, ширина — 41 метр. По мосту проходит Сырецко-Печерская линия метро. Мост соединяет Саперно-Слободскую улицу, Столичное шоссе и Выдубичи с проспектом Бажана на левом берегу и является частью автотрассы Е40.

Напомним, 27 февраля произошло частичное обрушение Шулявского путепровода.

Как сообщалось ранее, в начале июня в Киеве подросток сорвался с верхушки Пешеходного моста.