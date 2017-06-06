В Киеве на Московском мосту повредили городской герб - СМИ

КИЕВ, 6 июн — РИА Новости Украина. В Киеве на Московском мосту неизвестные повредили городской герб, сообщает издание "Сегодня".

"В столице на Московском мосту вандалы "обгрызли" герб Киева", — говорится в сообщении.

Газета также показала фото, на котором видно, что на гербе отсутствует часть листьев каштана.

andrey.nedzelnitsky Поврежденный герб на мосту в Киеве

"Сотрудники "Киевавтодора" неоднократно обращались в полицию, чтобы там обратили внимание на воровство. Теперь же там будут решать, что делать с гербом. Нужно выяснить характер повреждений и понять, не угрожает ли конструкция автомобилям на переправе", — отметил советник мэра Киева Дмитрия Белоцерковца.

Напомним, 1 июня вандалы в Яготине Киевской области на кладбище раскопали могилу умершей женщины и похитили оттуда украшения.