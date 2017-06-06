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    В Киеве на Московском мосту повредили городской герб - СМИ

    (обновлено: )6330
    Как пишут СМИ, "в столице на Московском мосту вандалы "обгрызли" герб Киева". Газета также показала фото, на котором видно, что на гербе отсутствует часть листьев каштана.
    Поврежденный герб на мосту в Киеве
    Сегодня

    КИЕВ, 6 июн — РИА Новости Украина. В Киеве на Московском мосту неизвестные повредили городской герб, сообщает издание "Сегодня".

    "В столице на Московском мосту вандалы "обгрызли" герб Киева", — говорится в сообщении.

    Газета также показала фото, на котором видно, что на гербе отсутствует часть листьев каштана.

    andrey.nedzelnitsky
    Поврежденный герб на мосту в Киеве

    "Сотрудники "Киевавтодора" неоднократно обращались в полицию, чтобы там обратили внимание на воровство. Теперь же там будут решать, что делать с гербом. Нужно выяснить характер повреждений и понять, не угрожает ли конструкция автомобилям на переправе", — отметил советник мэра Киева Дмитрия Белоцерковца.

    Напомним, 1 июня вандалы в Яготине Киевской области на кладбище раскопали могилу умершей женщины и похитили оттуда украшения.

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