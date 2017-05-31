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    Минкульт: демонтаж герба СССР на "Родине-мать" нарушит закон

    (обновлено: )41430
    На монумент не распространяется закон о декоммунизации, запрещающий использование коммунистической символики, в связи с тем, что скульптура была создана до вступления закона в силу.
    Киев. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 31 мая — РИА Новости Украина. Министерство культуры Украины сообщило, что демонтаж герба СССР на монументе "Родина-мать" в Киеве нарушит украинский закон об охране культурного наследия и об авторском праве и смежных правах, сообщает УНН.

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    "С целью предупреждения нарушения действующего законодательства вопрос демонтажа, а также замены советской символики на щите монумента надо проработать с точки зрения законодательства Украины об охране культурного наследия и об авторском праве и смежных правах", — заявили в ведомстве.

    В Минкульте заявили, что на монумент не распространяется закон о декоммунизации, запрещающий использование коммунистической символики, в связи с тем, что скульптура была создана до вступления закона в силу.

    Монумент "Родина-мать" в Киеве был открыт в 1981 году.

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    В мае 2015 года в Украине вступил в силу закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт национальной памяти опубликовал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий.

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