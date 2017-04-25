В Николаеве со здания суда сорвали герб Украины

"Во время ночного патрулирования на улице Пушкинской стражи порядка увидели двух неизвестных, один из которых нес изображение государственного герба Украины. Остановившись и подойдя к мужчинам, инспекторы увидели, что другой держит в руках табличку с административного здания районного суда", — говорится в сообщении полиции в Facebook.
По словам мужчин, герб и табличку они нашли возле мусорного бака. Как уточняется, патрульные доставили мужчин (27 и 29 лет) в отделение полиции.
Напомним, в феврале группа молодых людей сорвала со зданий государственных учреждений в Киеве флаги Европейского союза, после чего растоптала их.