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    В Николаеве со здания суда сорвали герб Украины

    (обновлено: )45882
    Во время ночного патрулирования в Николаеве правоохранители увидели двоих мужчин, один из которых нес изображение государственного герба Украины.
    Задержанные мужчины позируют с гербом и табличкой
    патрульная полиция Николаева в Facebook

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    "Украина - не колония ЕС". В Киеве растоптали флаги Евросоюза
    КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. В Николаеве в ночь на понедельник патрульная полиция задержала двоих мужчин, которые несли в руках сорванные со здания районного суда государственный герб Украины и табличку с названием учреждения. Об этом сообщает патрульная полиция Николаева.

    "Во время ночного патрулирования на улице Пушкинской стражи порядка увидели двух неизвестных, один из которых нес изображение государственного герба Украины. Остановившись и подойдя к мужчинам, инспекторы увидели, что другой держит в руках табличку с административного здания районного суда", — говорится в сообщении полиции в Facebook.

    По словам мужчин, герб и табличку они нашли возле мусорного бака. Как уточняется, патрульные доставили мужчин (27 и 29 лет) в отделение полиции.

    Напомним, в феврале группа молодых людей сорвала со зданий государственных учреждений в Киеве флаги Европейского союза, после чего растоптала их.

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