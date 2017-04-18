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    Общество

    Для школьников Николаева отменили занятия

    (обновлено: )68910
    Согласно данным, постановление было оглашено городским головой в связи с несоответствием температурного режима в школах для комфортного пребывания детей.
    Школа
    RIA News Антон Уницын | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Из-за ухудшения погодных условий Николаевские школьники выйдут на вынужденные каникулы. Согласно данным 20 и 21 апреля приостановлен учебно-воспитательный процесс в школах.

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    В общеобразовательных учреждениях Николаева занятия возобновятся с понедельника, 24 апреля.

    Данное постановление было оглашено городским головой в связи с несоответствием температурного режима в школах для комфортного пребывания детей.

    Напомним, на вторник синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду.

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