В центре Киева демонтируют Мемориал героям Небесной сотни

КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Мемориал героям Небесной сотни, установленный в Киеве, временно демонтируют для проведения следственного эксперимента по делу в отношении экс-бойцов спецподразделения "Беркут" — Павла Аброськина, Сергея Зинченко, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского, обвиняемых в массовом убийстве активистов Майдана 20 февраля 2014 года.

"Мы не успели завершить действия следственного эксперимента", — цитирует УНН прокурора Романа Псюка.

По его словам, мемориал мешает проведению эксперимента на "пятачке" возле аркад. Демонтаж пройдет на следующей неделе (24-30 апреля).

Ранее на улице Институтской в ​​центре Киева следователи в рамках дела экс-"беркутовцев" провели следственные действия.

Прокурор Генпрокуратуры Янис Симонов сообщил, что удалось идентифицировать 25 правоохранителей, которые стреляли на Институтской. Экс-бойцы "Беркута", которых обвиняют в убийствах на Майдане, не признают своей вины ни по одному из пунктов.