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    В центре Киева демонтируют Мемориал героям Небесной сотни

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    По словам прокурора Романа Псюка, мемориал героям Небесной сотни мешает проведению эксперимента на "пятачке" возле аркад. Демонтаж пройдет на следующей неделе.
    Цветы возле Мемориала с портретами Героев Небесной Сотни на улице Институтской в Киеве
    УНИАН

    КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Мемориал героям Небесной сотни, установленный в Киеве, временно демонтируют для проведения следственного эксперимента по делу в отношении экс-бойцов спецподразделения "Беркут" — Павла Аброськина, Сергея Зинченко, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского, обвиняемых в массовом убийстве активистов Майдана 20 февраля 2014 года.

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    "Мы не успели завершить действия следственного эксперимента", — цитирует УНН прокурора Романа Псюка.

    По его словам, мемориал мешает проведению эксперимента на "пятачке" возле аркад. Демонтаж пройдет на следующей неделе (24-30 апреля).

    Ранее на улице Институтской в ​​центре Киева следователи в рамках дела экс-"беркутовцев" провели следственные действия.

    Прокурор Генпрокуратуры Янис Симонов сообщил, что удалось идентифицировать 25 правоохранителей, которые стреляли на Институтской. Экс-бойцы "Беркута", которых обвиняют в убийствах на Майдане, не признают своей вины ни по одному из пунктов.

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