Генпрокуратура готова объявить экс-"беркутовцев" в розыск

КИЕВ, 15 апр — РИА Новости Украина. Генеральная прокуратура Украины объявит в розыск четырех экс-"беркутовцев", которые обвиняются в убийствах на Евромайдане, если подтвердится информация об их бегстве в Россию.

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Об этом заявил начальник Департамента специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк сегодня в эфире телеканала "112 Украина".

"Сегодня сказать на 100%, что действительно сбежали, нельзя, — должно быть подтверждение от пограничной службы… Мы ожидаем официального подтверждения по этому поводу. Но, по предварительной информации, это произошло", — отметил Горбатюк.

По его словам, если эти лица не будут появляться в суде, то дело в отношении них фактически не будет рассматриваться. "Поэтому следующим шагом будет объявление в розыск", — сказал Горбатюк.

При этом он отметил, что еще в конце марта в Печерский райсуд Киева было подано ходатайство о продлении меры пресечения трем подозреваемым (четырем избрана мера пресечения в виде личного обязательства), но судьи по каким-то причинам не смогли собраться для проведения судебного заседания.

Ранее сообщалось, что у ГПУ нет подтверждения информации о бегстве в Россию четырех экс-сотрудников спецподразделения "Беркут", подозреваемых в убийствах активистов Революции достоинства.