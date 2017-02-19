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    Общество

    Спецкор: в Николаеве на акцию памяти Небесной сотни собралось 50 человек

    Тема:

    Годовщина Майдана: митинги, стычки, палатки (45)

    (обновлено: )5511
    Журналистка сайта города Николаева 0512 Нина Кокуца в эфире радиостанции Голос Столицы рассказала, как в Николаеве почтили память Небесной сотни.
    Шествие и вече в Николаеве в третью годовщину расстрелов на Майдане
    nikvesti.com

    КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. В Николаеве общественные активисты почтили память Героев Небесной сотни скорбным шествием. Люди собрались на площади Соборной — на месте начала николаевского Евромайдана. Участники мероприятия прошли несколько километров к мемориалу Героям Небесной сотни.

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    Подробнее о мероприятиях в Николаеве рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы рассказала журналистка сайта города Николаева 0512 Нина Кокуца.

    "Сегодня в Николаеве на акцию, приуроченную памяти Небесной сотни, вышло около 50 активистов и жителей Николаева. Традиционно мероприятие началось на Соборной площади, затем в сопровождении машины патрульной полиции участники мероприятия прошлись от главной улицы Соборной через Центральный проспект к улице Садовой, где установлен памятник Небесной сотне. Возле памятника на Садовой участники шествия зажгли поминальные свечи в память о Небесной сотне и возложили цветы, а представители церкви провели панихиду", — сообщила журналистка.

    nikvesti.com
    Шествие и вече в Николаеве в третью годовщину расстрелов на Майдане

    По ее словам, на понедельник запланирован ряд мероприятий – это митинг и возложение цветов к памятнику Небесной сотни, затем в Библиотеке имени Гмырева состоится вечер памяти, а вечером в Николаевском областном центре культуры пройдет культурно-творческое мероприятие, посвященное памяти участников Революции достоинства.

    Ранее сообщалось, что в Киеве несколько десятков митингующих у здания компании "Укрэнерго" жгли дымовые шашки и взрывали петарды. Среди митингующих — депутаты Верховной Рады из фракции "Самопомич" Семен Семенченко и Егор Соболев. На перекрестке улиц Институтская и Ольгинская в столице произошла непродолжительная стычка между полицией и участниками блокадного митинга.  Несколько человек пояснили, что несли генератор к месту установки палаток перед Администрацией президента, но полиция их не пропустила.

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