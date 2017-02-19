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    Под АП начали устанавливать палатки - СМИ

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    Расширяем горизонты. Блокада Донбасса и стрельба в Харькове (443)

    (обновлено: )14602
    Всего в районе Администрации президента в правительственном квартале протестуют порядка двух сотен человек. Согласно информации, акция под АП длится уже несколько часов.
    В центре Киева устанавливают палатки
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. В районе Администрации президента в правительственном квартале была установлена палатка, всего там протестуют порядка двух сотен человек, сообщает с места события корреспондент "112 Украина".

    Шествие сторонников блокады Донбасса
    Канал Skeptik pro в Youtube
    Шествие сторонников блокады Донбасса в центре Киева

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    "Акция под АП длится уже несколько часов. Сейчас она проходит мирно, без провокаций, тут находятся около двух сотен человек… Там уже установили одну палатку, возле кордона нацгвардейцев. Люди обещают, что сейчас привезут еще одну палатку и она будет значительно больше первой", — передает корреспондент.

    Ранее сообщалось, что несколько десятков митингующих у здания компании "Укрэнерго" жгли дымовые шашки и взрывали петарды. Среди митингующих — депутаты Верховной Рады из фракции "Самопомич" Семен Семенченко и Егор Соболев.

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