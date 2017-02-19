Годовщина: прозревшие, но не осознавшие. Парад камингаутов в Украине

Инесса Другова, РИА Новости Украина

ЛОМовые крики

Рьяная сторонница Евромайдана, украинская активистка и блогер, Лиза Богуцкая, переехавшая из Крыма в Киев после присоединения полуострова к России, подвела неутешительный итог жизни по-новому. Вместо "семьи Януковича" к власти в Украине пришла "Гибридная Гидра".

"Прошло три года с того страшного, но прекрасного времени, когда мы все вместе болели за Майдан. Кто-то был в гуще событий. Кто-то вез дровишки, кто-то тянул шины, кто-то нес котлетки и завернутый в одеялко борщ, чтобы не остыл… Я лично сидела у компа круглые сутки. Время тогда смешалось в один неразвязываемый узел и, трудно было вычленить отдельные события. Все шло, летело, неслось- как во сне. Господи! Сколько же было надежд на то, что вот сейчас все изменится. Еще чуть- чуть! О том, что сразу меня просто коробило и наводило на смутные мысли по поводу "Майданной верхушки", я позже напишу. А сейчас о другом", — написала блогер.

"Тогда казалось, что мы все едины как никогда. Весь этот искусственный "Антимайдан" уйдет в лету, Януковича победили, вся шобла ПР сваливает, УРА! Да здравствует Новая, Целостная и Европейсая (орфография автора) Украина. Если бы вот тогда, хоть на минуточку, нам приоткрылась бы завеса времени и мы заглянули в сегодня, думаю, что мы все были бы просто в шоке. Мы были бы в ужасе от того, что сотворили своими руками. Надо ли было убирать януковскую кодлу? Однозначно. В этом у меня сомнений нет. Но ведь мы не просто убрали, мы еще и золотой унитаз вычистили и напротив повесили экран, чтобы новый обладатель горшка, сидя на нем, смотрел сериал "Пятьдесят оттенков шоколадного"…", — прозревает Богуцкая.

"Мы привели гибридную гидру, которая разрывает страну с особым цинизмом. "Анаконда" пожирает нас с особым усердием, оставляя в "Витрине" обглоданные кости патриотов… Любая тема, которая обличает власть тут же бросается тролям и ботам на растерзание. Как голодным псам. Даже при януковиче не было такого", — констатирует блогер.

"Я думаю, что петя с вовой своего добились. У нас нет оппозиции. Есть клубы по интересам. Оппозиции нет. Как нет ее и в России. Те — фашисты, те — либералы, те — псевдопатриоты и т.д. У нас осталось очень мало времени, чтобы что-то изменить. Реально мало. Жизнь коротка. Или они нас, или мы их. Пока счет 10:0 в пользу Гибридной Гидры", — еще на что-то надеется Лиза.

С таким умением просчитывать свои действия хотя бы на полшага вперед и умением анализировать, Лизе гарантированы еще большие ошибки и разочарования.

Интеллигентные трусы

Накануне памятной даты активистка Евромайдана Евгения Бильченко потрясла общественность, написав послание украинской интеллигенции под названием "Страх", в котором впрямую обвинила своих соратников по Майдану в том, что они трусы.

"Почему вы боитесь сказать правду? Простую правду о том, что в нашей стране — тоталитарный режим. Тупой провинциальный лживый тоталитарный режим, заинтересованный в том, чтобы длить войну и наживаться на ней. С утилизацией бойцов ради дешевого пиара. С репрессиями против мирных жителей. С зачистками и бомбежками, на которых гибнут не только сепаратисты, но женщины и дети. Неправда? Посмотрите списки погибших из моргов за один 2014 год. С цензурой в медиа. С арестами инакомыслящих. С полным запретом обсуждать тему войны, о которой надо говорить только, что это — "русское террористическое войско". Ни шага вправо, ни шага влево. Полный запрет рассматривать комплексные причины, гибридность, гражданский фактор. С депортированными (мне довелось случайно — пока что — стоять в их очереди). С темниками. С непрерывной ложью про русскоязычных "агентов Кремля". С чисткой на языковой и политической почве. С общественными травлями тех, которых, как они полагают, можно сломать морально. С маргинализацией гражданских романтиков, вылетавших на Майдан ради защиты прав человека", — написала Бильченко.

"…Знаете ли вы, что такое "поэт Майдана" и чем Майдан в моем "блаженном" (по язвительному выражению одного дончанина) видении отличается от площади? Тем, что на Майдане стоит народ, а на площади — быдло. Глядя на поведение многих нынешних патриотов, я понимаю, что последнего там было очень и очень много. И я до сих пор как человек, который не покидал это место, не могу уловить момент, когда гражданская жажда справедливости и демократическое возмущение насилием были подменены на националистическую пропаганду. Точнее, когда она оседлала этот либеральный порыв. Когда началась дискредитация идеи свободы в моей стране, подмена гражданской идеи на карательную?", — вопрошает Бильченко.

При этом активистка пребывает в полной уверенности, что майдан и нынешняя власть, за которую голосовала вся Украина, вовсе не звенья одной цепи.

Всё пропало

Киевская журналистка Наталья Непряхина, работавшая три года назад в издании "КоммерсантЪ" вышла на Евромайдан буквально в первый день протестов. В самые горячие ночи, когда силовики пытались вытеснить протестующих с площади, она писала в соцсети пламенные призывы "Киев, вставай!". Спустя три года ее постигло горькое разочарование.

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"Смотрю эфир с закладки Мемориального комплекса Героев Небесной Сотни. А кому-то реально надо это балабольство наших высших? кто-то ждет их речей? кто-то еще верит в это лицемерие, гримасы скорби вплоть до слез на лице президента? верит в эти обещания? как-то в Кабмине мне сказали, что публично можно говорить и обещать все что угодно, а через 5 мин звонить и решать совершенно противоположные вещи. растоптали все… наплевали…. и ноги вытерли…", — признается журналистка.

Глас народа

Но подобные чувства испытывают те только лидеры общественного мнения. Рядовые участники Майдана пытаются осознать, что же они совершили три года назад – "Революцию достоинства" или государственный переворот.

"Ни для кого не секрет в Украине, что революцию организовали те, кто стал бояться за свой бизнес, ведь "семья" обнаглела и уже отбирали все. У простого народа ничего не могли отобрать, но жизнь становилась невыносимой. Те, богатые, надеялись на выборы, но выборы прошли, а Янукович остался. Вот и решились на переворот-революцию. А так как сами не способны и трусливы-обратились к народу в лице Мустафы. Только революцию делают патриоты, а пожинают плоды — мрази! Ничего нового, патриотичного не произошло и в Украине. На гребне революции, не доведя ее до конца, к власти пришли такие же и те же мрази. И вот имеем то, что имеем. Больше за богатство "буратин" никто не выйдет никогда, так что Порошенко с Ахметовым и К будут править в свое удовольствие еще долго", — говорит частный предприниматель из Львова Людмила Волкогон.

"Я был сторонником Евромайдана, сторонником перемен, но не участником. Наблюдатель. Поддерживал и понимал идеи, но не участвовал. В какой-то мере я не настоящий майдановец. И да, Революцию я не принял. Для меня революция оказалась перебором. Все ошибаются. Да, "перегнули палку". Просто был недостаток опыта, практики. Всё предусмотреть невозможно. Лично я думал, что не будет хуже, чем в прошлый майдан. Цель Майдана была — сломать плохое-старое, или запустить этот процесс перемен. Каких перемен — это уже не к нам, а обращайтесь ко всему обществу. Почему пол страны отказалось участвовать в переменах? Это их проблема, сами оппоненты самоустранились. Мы тут причём?", — умывает руки Андрей Лукашов.

"Куча людей, которые пришли на Майдан, уже потеряли на тот момент бизнес, здоровье, благодаря представителям клана Семьи, которая уже на тот момент превратила страну в бандитский общак. Смотрящие от Семьи были даже на госпредприятиях! А то, что в результате майдана к власти пришли олигархи — так это классика всех революций среднего класса (буржуазных)! Но, "управлять по-старому они уже не могут"- хотя бы потому, что воровать столько, как старая власть, поверьте, не с чего!", — радуется обнищанию страны Ігор Новосельський.

"Я был на Майдане в Киеве, присутствовал и при событиях возле Днепропетровской областной администрации. Я хотел изменений в стране, но я никогда не поддерживал Порошенко, Яценюка, Кличко… Более того, эти личности были изгнаны со сцены Майдана, ещё в конце января 2014 года (могу ошибиться, но по-моему их освистали и отправили восвояси 28 или 29 января). Я встречал летом 2015 года некоторых идейных борцов, у которых тогда горели глаза и с чистыми помыслами.. спустя чуть больше года, мы столкнулись в Блокбастере в Киеве, где я был с сыном. Они уже ездили на Ренд-роверах с непростыми номерами и покрутили пальцами у виска, когда я спросил про воплощения идей Майдана… тогда и стало понятно, что ровным счётом ничего не поменялось… поменялись лишь люди у кормушки", — прозревает Сергей Танасийчук.

Нет у революции конца

Выступая на церемонии чествования памяти героев Небесной сотни, президент Петр Порошенко заявил, прошло еще слишком мало времени, чтобы делать выводы о том, ради чего погибли люди на Майдане: "В начале 70-х годов прошлого века одного из лидеров Китая спросили, как он оценивает Великую французскую революцию. Он ответил примерно так, как сохранилось в пресказах очевидцев: "минуло только 200 лет, делать выводы — преждевременно". Нам с вами и подавно рано собирать выводы, а тем более пессимистичные, о нашей Революции Достоинства. Начатые ею процессы — еще в полном разгаре, и я убежден в оптимистическом их завершении. Пройдет еще не один год изменений, но, уверен, наступит тот день, когда даже Фома Неверующий увидит и поверит, насколько же изменилась к лучшему наше с вами государство в результате тех событий, которые произошли в конце 2013 — начале 2014-го годов".

В ответ президенту хочется процитировать русского поэта Некрасова: "Жаль только, жить в эту пору прекрасную уж не придется ни мне, ни тебе".