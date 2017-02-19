В центре Киева произошла стычка между полицией и митингующими

КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. На перекрестке улиц Институтская и Ольгинская в Киеве произошла непродолжительная стычка между полицией и участниками блокадного митинга. Об этом сообщает Укринформ.

Читайте также: Годовщина: прозревшие, но не осознавшие. Парад камингаутов в Украине

При этом обошлось без потасовки и драк. Правоохранители перекрыли улицу Институтскую в тот момент, когда часть митингующих пытались пройти в направлении Банковой.

Несколько человек пояснили, что несли генератор к месту установки палаток перед Администрацией президента, но полиция их не пропустила.

После словесной перепалки правоохранители отступили в сторону. При этом участники блокадного шествия продолжали выкрикивать оскорбления.

Ранее сообщалось, что несколько десятков митингующих у здания компании "Укрэнерго" жгли дымовые шашки и взрывали петарды. Среди митингующих — депутаты Верховной Рады из фракции "Самопомич" Семен Семенченко и Егор Соболев.