В годовщину Майдана на протесты выйдут до 10 тысяч человек - Мельник

РИА Новости Украина- радиостанция "Голос Столицы"

В Киеве в годовщину расстрелов на Майдане с 18 по 22 февраля будет повышен уровень террористической угрозы. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.

Советник министра отметил, что все правоохранительные органы действуют совместно, отработаны все необходимые меры для предотвращения любых провокационных действий. Всего в СБУ ожидают, что из 18 мероприятий в Киеве не менее восьми планируются с признаками насильственных сценариев.

Повышение уровня террористической угрозы в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал политолог, эксперт аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник.

(текст публикуется на языке оригинала)

Ви очікуєте якихось масових акцій протесту з 18 по 22 лютого?

— Масові, звичайно, будуть, але що ми називаємо масові? 5-10 тисяч, мені здається, це вища планка протестного потенціалу, тому що зараз пішло розмежування. Будуть збиратися 18-20 числа, це буде більш політичне забарвлення, а 22 лютого буде більше правонаціоналістичний відтінок. Ці три події розіб'ються на певні кластери, і це розмиває протестний рух.

Яке ваше відношення до заяв працівників МВС про можливі терористичні загрози?

— Я дотримують думки, що головна терористична загроза — це та частина політичної еліти, яка зараз знаходиться при владі. Тому що протестний електорат росте, радикалізується не через війну на Сході, не через те, що в Україні все добре, а через те, що порівняно з Революцією Гідності люди не стали жити краще, після того не змінилися ті умови, які свого часу спровокували Майдан. Відповідно, відбувається "Шатун-3", тобто заява, що не виходьте на протестні рухи, тому що це сплановано Москвою.

Наскільки спокійно пройдуть акції з 18 по 22 лютого в центрі столиці, в ефірі радіостанції спрогнозував громадський активіст, філософ, політолог Олександр Місюра.

Чого ви очікуєте від цих акцій, які заплановані в проміжку з 18 по 22 лютого в центрі Києва? Чи можуть там пролунати якісь заклики?

— Заклики пролунають обов'язково, тому що там, де збирається багато людей, обов'язково знаходиться якась кількість так званих "міських божевільних", які будуть закликати хто зна до чого просто так. Інша річ, чи підуть люди за цими закликами, чи вистачить у них здорового глузду, щоб зрозуміти, що на сьогоднішній день розхитування ситуації перш за все є шкідливим для них самих, для нас з вами.

Тобто поки нема відповіді на питання, чи підуть люди?

— Я думаю, що ні, якщо не буде найнята якась група людей. Взяти, наприклад, січень минулого року, коли дуже намагалися роздмухати щось подібне. На жаль, мене з моїми побратимами також на початку втягли в цей проект, який зовні виглядав доволі патріотичним, але ми, побачивши сутність, відхрестилися від нього. Але люди прийшли, подивились, що там нема конкретних пропозицій, а лише деструктив: давайте валити владу. Я в 2013 році спілкувався з людьми щодо Януковича, що якщо ми його виганяємо, ми маємо подумати, хто його замінить. Нам треба формувати нову владу буде в будь-якому випадку: чи то відбудеться революція, чи бунт, чи позачергові вибори, чи чергові вибори відбудуться. А просто геть — значить, станеться те, що й три роки тому, коли Януковича прогнали, а всі розгубилися.

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