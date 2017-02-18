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    Общество

    Адвокат: ГПУ тормозит расследование дела против Януковича по Майдану

    Тема:

    Майдан. Допросы Януковича, иск Олийныка (489)

    (обновлено: )76
    Адвокат заверил, что "процессуальные действия по делу Майдана, к сожалению, с середины 2014 года относительно Виктора Януковича не проводятся".
    Виктор Янукович в Ростовском областном суде
    REUTERS Stringer

    КИЕВ, 18 фев — РИА Новости Украина. Адвокат бывшего президента Украины Виктора Януковича Виталий Сердюк заявил, что Генеральная прокуратура Украины тормозит расследование уголовного дела против экс-президента страны по массовым беспорядкам на Майдане в Киеве в 2014 году.

    Адвокат Януковича о перспективах рассмотрения дела его подзащитного
    канал "112 Украина" в YouTube
    Адвокат Януковича о готовности экс-президента дать показания в Украине

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    "Процессуальные действия по делу Майдана, к сожалению, с середины 2014 года относительно Виктора Януковича не проводятся. Расследование по делу остановлено в связи с его розыском. Предоставление защитой адреса и ходатайств о желании (Януковича – ред.) предоставить показания по этому делу, подача жалоб об обязательстве генпрокуратуры и ее следователей возобновить расследование, провести допросы остаются без удовлетворения. Таким образом дело в отношении Януковича де-факто не расследуется", — сказал Сердюк в субботу в эфире телеканала "112 Украина".

    На этой неделе генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что эпизод уголовного дела о причастности Януковича к гибели людей во время акций протеста в Киеве может быть передан в суд уже в средине 2017 года.

    При этом он назвал условием для этого внесение Верховной Радой Украины изменений в закон о заочном осуждении лиц, которые скрываются от следствия за границей, так как сейчас этот закон действует на временной основе и его срок истекает в апреле.

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