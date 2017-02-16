Возвращение капиталов Януковича поможет стабилизировать курс - Рябошлык

КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. По предварительным расчетам Минэкономразвития, в январе-сентябре 2016 уровень теневой экономики составлял 35% от официального ВВП. Детенизация, согласно отчету, произошла за счет сохранения относительной макроэкономической стабильности, улучшения бизнес-климата в результате политики дерегуляции и оптимизации государственного сектора экономики.

Как стабилизировать курс, рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы экс-заместитель министра экономики Владимир Рябошлык.

"Если будет политическое решение, чтобы миллиарды вернуть от Януковича и других олигархов, то это будет сдвиг в разы, которые будут очевидны и о которых не будет этих вот споров, какая мелочь это решила. Чем ниже стартовые условия, тем быстрее должно быть развитие экономики, так как очень легкий процент роста. И там, где начнется 10-20-30%, там люди почувствуют. А так — это только пропагандистские пузыри, которые ничего не решают", — считает эксперт.

Ранее сообщалось, что суд обязал защиту Януковича до 5 марта изучить материалы по делу о госизмене.