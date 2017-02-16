наверх
16.02.201708:05
Курсы валют НБУ
  • EUR28.49- 0.44
  • USD26.99- 0.24
Рубрики
Ещё
    Экономика

    Возвращение капиталов Януковича поможет стабилизировать курс - Рябошлык

    Тема:

    Экономика Украины: гривна вниз - цены вверх (392)

    157
    В эфире радиостанции Голос Столицы экс-заместитель министра экономики Владимир Рябошлык заявил, что для стабилизации курса нацвалюты нужно политические решение.
    Гривны
    УНИАН

    КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. По предварительным расчетам Минэкономразвития, в январе-сентябре 2016 уровень теневой экономики составлял 35% от официального ВВП. Детенизация, согласно отчету, произошла за счет сохранения относительной макроэкономической стабильности, улучшения бизнес-климата в результате политики дерегуляции и оптимизации государственного сектора экономики.

    Людмила Черенько
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Эксперт: бедность по-украински - это бедность работающих и детей

    Как стабилизировать курс, рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы экс-заместитель министра экономики Владимир Рябошлык.

    "Если будет политическое решение, чтобы миллиарды вернуть от Януковича и других олигархов, то это будет сдвиг в разы, которые будут очевидны и о которых не будет этих вот споров, какая мелочь это решила. Чем ниже стартовые условия, тем быстрее должно быть развитие экономики, так как очень легкий процент роста. И там, где начнется 10-20-30%, там люди почувствуют. А так — это только пропагандистские пузыри, которые ничего не решают", — считает эксперт.

    Ранее сообщалось, что суд обязал защиту Януковича до 5 марта изучить материалы по делу о госизмене

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Дональд Трамп на Национальном молитвенном завтраке в США
    Украина - США - РФ: крымский вопрос
    Кабинет министров Украины
    Блокада Донбасса и ЧП в энергетике
    Министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро
    Минск, Донбасс и новый отвод вооружений
    Гривны
    Экономика Украины: гривна вниз - цены вверх